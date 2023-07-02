Эрлинг Холанд сыграл за королевскую семью Норвегии. Проиграл, но как же мило он болтает с принцессой – будущей королевой!

Эрлинг Холанд играл везде: в чемпионатах, в Кубках, в Лиге чемпионов, в отборе к крупным международным турнирам. А еще он как-то заезжал в резиденцию наследных норвежских принцев на товарищеский матч. Это было в усадьбе кронпринца Норвегии Хокона (на фото по номером 11) и его жены кронпринцессы Метте-Марит. Обе королевские особы сыграли в одной команде с Эрлингом, как и их дети – 18-летняя принцесса Ингрид Александра и 16-летний принц Сверре Магнус.

В соперниках – команда Vivil IL, которая помогает предоставлять возможности для занятий спорта людям с инвалидностью. Кронпринцесса забила один, а принц сделал дубль – в итоге команда Холанда и королевской семьи все же проиграла 9:10.

У Холанда даже были две желтые карточки.

А это Холанд и Ингрид Александра.

Вообще был внушительный список гостей: король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой и принцессой Катариной-Амалией, испанский крестный отец Ингрид Александры Филипп VI и его жена королева Летисия, наследный принц Дании Фредерик и наследная принцесса Швеции Виктория (тоже крестные Ингрид Александры).