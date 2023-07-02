Рюдигер: «Есть очень скромные люди. Но есть Канте. Люди смеются над его Mini Cooper, но за ним стоит настоящая история»

Бывший защитник «Челси» Антонио Рюдигер, ныне выступающий за «Реал», сразу после переезда в Мадрид в колонке для The Players' Tribune рассказал о своих чувствах к английской команде. Плюс он рассказал о Н'Голо Канте, с которым вместе выступали за клуб.

«Я должен рассказать небольшую историю об одном из самых приятных парней в футболе. Я говорю, конечно, о Нголо Канте.

До того, как я пришел в «Челси», я слышал о нем красивые истории. Говорили, что он всегда улыбается. Что он до сих пор ездит на старом Mini Cooper. Говорили, что он никогда не повышает голос. Но вы же знаете, как это бывает, верно? Никто на самом деле не такой, как о нем рассказывают. Слишком много давления, слишком много разочарования. Все мы люди. Никто не бывает таким крутым все время. Это невозможно.

Потом я встретил Нголо.

Что бы я ни говорил этому парню, он просто смотрел на меня и кивал головой, как будто думал, что все, что я сказал, было действительно интересно. И он делал это… Я не знаю, как объяснить это на бумаге, это надо слышать. Каждый раз, когда я говорил, он *щелкал, щелкал, щелкал* ртом.

«Эй, НГ, не хочешь сходить за едой?»

«Щелк, щелк».

«НГ, когда ты прессингуешь его...»

«Щелк, щелк, щелк»

Я буквально думал, что с ним что-то не так. Однажды я наконец спросил его: «НГ, почему ты так говоришь? Что с тобой, брат?»

Он сказал: «Что ты имеешь в виду?»

Я сказал: «Щелки, братан!!! Что с тобой не так?»

Он улыбнулся и сказал: «Ааа, это просто штука, которую мы делаем в моем районе».

Видите ли, в парижском пригороде, где он вырос, они всегда издают этот звук. Это как сленговое «да». Я не знаю, с чего это началось, но они так делают. Это как сказать: «Да, да, хорошо, круто». И я подумал, что это так забавно, потому что я из похожего района в Германии, но я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Я все время думал, что он издевается надо мной!!!

С Нголо все действительно так, как о нем рассказывают. Даже Mini Cooper – люди смеются над ним, но за ним стоит настоящая история. Для Нголо было мечтой попасть в Премьер-лигу оттуда, где он рос, и Mini был первой машиной, которую он купил, когда приехал в Англию. Так что для него это не просто машина. Она имеет глубокий смысл.

Конечно, парни всегда шутят с ним по этому поводу, но я вам говорю – этот мужчина настолько вежлив, что просто говорит вам то, что вы хотите услышать.

Кто-то скажет: «НГ, ты знаешь, какая машина действительно крутая? «Мерседес», бро. Тебе нужно купить черный «Мерседес».

А Нголо просто искренне посмотрит на них и скажет: «Да, ок. Мы подумаем. Спасибо, это хорошая идея».

Но он просто играет с тобой!!! В конце концов, вы знаете, что следующие 10 лет вы будете видеть этот Mini на клубной базе.

Я постоянно говорю людям…

Есть скромные люди. Есть очень скромные. А есть Нголо Канте».