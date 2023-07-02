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  • Откуда у Романа Костомарова появилось отверстие в шее. Врач все объяснил

Откуда у Романа Костомарова появилось отверстие в шее. Врач все объяснил

2 июля 2023, 12:05

Бывший фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором он он делает упражнения и поднимается на протезах по лестнице.

Многие обратили внимание на отверстие в шее Костомарова.

Выяснилось, что это последствия трахеостомии – так называется операция по формированию искусственного отверстия на трахее для обеспечения дыхания пациента.

«Это обычное отверстие после трахеостомы. Ничего в этом страшного нет. Это, как и любая рана, зарастет само собой. Для искусственной вентиляции легких делают подобной разрез примерно один сантиметр для подключения аппарата напрямую к трахеям.

Сейчас ИВЛ Роману скорее всего не нужен, поэтому осталась дырка, которая достаточно быстро заживет. После зарастания останется небольшой шрам и все. Никаких проблем данный разрез не приносит, нужно только следить за гигиеной, пока отверстие полностью не заросло, чтобы туда не попала инфекция», – рассказал реабилитолог Константин Терновой в беседе с Sport24.

Источник: Sports.ru
Костомаров Роман
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