Откуда у Романа Костомарова появилось отверстие в шее. Врач все объяснил

Бывший фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором он он делает упражнения и поднимается на протезах по лестнице.

Многие обратили внимание на отверстие в шее Костомарова.

Выяснилось, что это последствия трахеостомии – так называется операция по формированию искусственного отверстия на трахее для обеспечения дыхания пациента.

«Это обычное отверстие после трахеостомы. Ничего в этом страшного нет. Это, как и любая рана, зарастет само собой. Для искусственной вентиляции легких делают подобной разрез примерно один сантиметр для подключения аппарата напрямую к трахеям.

Сейчас ИВЛ Роману скорее всего не нужен, поэтому осталась дырка, которая достаточно быстро заживет. После зарастания останется небольшой шрам и все. Никаких проблем данный разрез не приносит, нужно только следить за гигиеной, пока отверстие полностью не заросло, чтобы туда не попала инфекция», – рассказал реабилитолог Константин Терновой в беседе с Sport24.