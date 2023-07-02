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В ЛНР уверены, что «Заря» будет в РПЛ

2 июля 2023, 10:03
1

Президент федерации футбола ЛНР Юрий Малыгин поговорил о будущем местного футбола.

– Никаких разговоров по Луганску не ведется. Но создавать новую «Зарю» у нас не надо. У нас есть академия, ребята достойно представляют республику в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать.

– Пока о вхождении в чемпионат России, как это произошло с крымскими клубами, рано говорить?

– Чтобы зайти в ФНЛ, надо быть готовыми: это материальная и спортивная составляющие и самое главное – инфраструктура. Этого у нас пока нет. Но я уверен, что со временем «Заря» вернется в элиту российского футбола.

  • ЛНР вошла в состав России в прошлом году.
  • «Заря» выигрывала чемпионат СССР.
  • Еще ни один клуб с присоединенных в прошлом году территорий не получил членство в РФС.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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eugen-han
1688285837
Все клубы с ,,новых"(новоявленных) территорий, если готовы с соответствующей инфраструктурой влиться в общий чемпионат, то надо без каких-либо отговорок и оговорок интегрировать в ту или иную лигу, невзирая на УЕФА, которая теряет доверие и авторитет в футбольном мире. Инициативу надо перехватывать или создавать свою объединённую футбольную ассоциацию двух континентов под названием Евразия.
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