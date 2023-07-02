В ЛНР уверены, что «Заря» будет в РПЛ

Президент федерации футбола ЛНР Юрий Малыгин поговорил о будущем местного футбола.
– Никаких разговоров по Луганску не ведется. Но создавать новую «Зарю» у нас не надо. У нас есть академия, ребята достойно представляют республику в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать.
– Пока о вхождении в чемпионат России, как это произошло с крымскими клубами, рано говорить?
– Чтобы зайти в ФНЛ, надо быть готовыми: это материальная и спортивная составляющие и самое главное – инфраструктура. Этого у нас пока нет. Но я уверен, что со временем «Заря» вернется в элиту российского футбола.
- ЛНР вошла в состав России в прошлом году.
- «Заря» выигрывала чемпионат СССР.
- Еще ни один клуб с присоединенных в прошлом году территорий не получил членство в РФС.
Источник: «РБ Спорт»