В ЛНР уверены, что «Заря» будет в РПЛ

Президент федерации футбола ЛНР Юрий Малыгин поговорил о будущем местного футбола.

– Никаких разговоров по Луганску не ведется. Но создавать новую «Зарю» у нас не надо. У нас есть академия, ребята достойно представляют республику в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать.

– Пока о вхождении в чемпионат России, как это произошло с крымскими клубами, рано говорить?

– Чтобы зайти в ФНЛ, надо быть готовыми: это материальная и спортивная составляющие и самое главное – инфраструктура. Этого у нас пока нет. Но я уверен, что со временем «Заря» вернется в элиту российского футбола.