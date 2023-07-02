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    В ЛНР уверены, что «Заря» будет в РПЛ

    Президент федерации футбола ЛНР Юрий Малыгин поговорил о будущем местного футбола.

    – Никаких разговоров по Луганску не ведется. Но создавать новую «Зарю» у нас не надо. У нас есть академия, ребята достойно представляют республику в чемпионате Ростова. Пока мы нацеливаемся на объединенный чемпионат, но в перспективе ничего нельзя исключать.

    – Пока о вхождении в чемпионат России, как это произошло с крымскими клубами, рано говорить?

    – Чтобы зайти в ФНЛ, надо быть готовыми: это материальная и спортивная составляющие и самое главное – инфраструктура. Этого у нас пока нет. Но я уверен, что со временем «Заря» вернется в элиту российского футбола.

    • ЛНР вошла в состав России в прошлом году.
    • «Заря» выигрывала чемпионат СССР.
    • Еще ни один клуб с присоединенных в прошлом году территорий не получил членство в РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.07.2023 10:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3000

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Будут конкурировать с сви ньями за место в РПЛ, чтобы не выскочить в пердив. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3598

      FRZZ 16 часов назад

      РПЛ никогда не пойдёт на это, иначе не видать УЕФА никогда.

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      Рейтинг: +635

      eugen-han 16 часов назад

      Все клубы с ,,новых"(новоявленных) территорий, если готовы с соответствующей инфраструктурой влиться в общий чемпионат, то надо без каких-либо отговорок и оговорок интегрировать в ту или иную лигу, невзирая на УЕФА, которая теряет доверие и авторитет в футбольном мире. Инициативу надо перехватывать или создавать свою объединённую футбольную ассоциацию двух континентов под названием Евразия.

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