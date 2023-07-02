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    • Фабрегас закончил карьеру, Мбаппе через несколько дней перейдет в «Реал» и другие новости

    Фабрегас закончил карьеру, Мбаппе через несколько дней перейдет в «Реал» и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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