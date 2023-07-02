Фабрегас закончил карьеру, Мбаппе через несколько дней перейдет в «Реал» и другие новости

Мбаппе станет игроком «Реала» на следующей неделе – сделка закрыта.

«Спартак» готовит предложение по защитнику сборной Молдавии.

В Турции считают, что Кузяев использует «Бешикташ» для улучшения условий в «Зените».

Губернатор Калининградской области подтвердил переименование стадиона «Балтики».

«Живая легенда»: «Сельта» посвятила пост Карпину.

В ФИФА задумались об изменении правила офсайда.

Российские судьи вскоре могут вернуться к работе на матчах еврокубков и сборных.

Фабрегас сообщил о завершении карьеры.

Сотни тысяч фанатов отписались от «Барселоны» из-за акции в поддержку ЛГБТ.

Кубок PARI Премьер. «Зенит» стартовал с волевой победы над «Нефтчи» (3:1).