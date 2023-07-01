«Спартак» готовит предложение по защитнику сборной Молдавии

В оборону не помешал бы надежный защитник. Вот где должна проявиться работа Эшуорта.
Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук заинтересовал «Спартак».
Московский клуб готов купить игрока за 3 миллиона евро.
Греки оценивают фулбека в 5 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.
На 25-летнего футболиста сборной Молдавии также претендуют «Лилль» и «Нант».
- Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
- Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.