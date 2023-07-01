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    • «Спартак» готовит предложение по защитнику сборной Молдавии

    «Спартак» готовит предложение по защитнику сборной Молдавии

    Левый защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук заинтересовал «Спартак».

    Московский клуб готов купить игрока за 3 миллиона евро.

    Греки оценивают фулбека в 5 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.

    На 25-летнего футболиста сборной Молдавии также претендуют «Лилль» и «Нант».

    • Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.

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    Источник: Sport24.gr

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    01.07.2023 09:59
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +101837

      zigbert 5 часов назад

      В оборону не помешал бы надежный защитник. Вот где должна проявиться работа Эшуорта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      odessakmv 14 часов назад

      что Спартак строить собрался?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > odessakmv 7 часов назад

      Команду мечты !!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      Napaleon Banapart 16 часов назад

      Молдаване таджики узбеки... Москва.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2632

      alefreddy 17 часов назад

      пока темная лошадка может только язык наш знает

      3
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      Рейтинг: +2168

      ScarlettOgusania > alefreddy 12 часов назад

      эта тёмная лошадка с 4-х лет воспитывался в Португалии и начинал играть там, в Олимпиакосе неплохо поиграл, но, по слухам, Рябчук не является приоритетной целью и много разных подводных камней в связи с его переходом

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      Рейтинг: +1277

      SLADE2019 17 часов назад

      Кто нибудь про него слышал? Что за защитник? Стоящий? В Греции могла бы и лучше статистика быть.

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      Рейтинг: +20745

      Cleaner > SLADE2019 16 часов назад

      Раз согласился в СПАРТАК перейти, значит защитник никакой. За баблом в Россию едет.

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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > SLADE2019 16 часов назад

      Статистика чего ? - он защитник ...

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      Рейтинг: +1277

      SLADE2019 > Persona_non_Grata 16 часов назад

      В наше время крайние защитники функции ассистентов на себя берут. В этой части у него не так уж все хорошо, на мой взгляд.

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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > SLADE2019 16 часов назад

      Ну в принципе согласен, однако атакующая функция у защитников вторична, а учитывая наши проблемы в обороне, я бы именно на защитные способности прежде всего уделил бы внимания - ну а то, что это "темная лошадка", что он из себя представляет, как впишется в команду - можно будет судить при условии, что этот трансфер ВООБЩЕ состоится )

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      Рейтинг: +1277

      SLADE2019 > Persona_non_Grata 15 часов назад

      Очень хочу и жду усиления обороны, причем не только защитниками, но и опорника с оборонительной функцией. Вот дождусь ли.

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      Рейтинг: +2168

      ScarlettOgusania > Persona_non_Grata 12 часов назад

      Рябчук нормальное усиление для защитных порядков Спартака, в Олимпиакосе неплохо себя проявил, только вот его родственники из усраины против перехода в клуб из России...

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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > SLADE2019 10 часов назад

      Какие наши годы ! )))

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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > ScarlettOgusania 10 часов назад

      Я так понимаю, сам то он из Молдавии, конечно у нас много родственников по всей территории бывшего СССР, но не думаю, что они будут играть решающую роль в принятии им решений ... У моей жены (белоруска) родственники тоже живут на УКраине, но это не никогда не было причиной разногласий между нами ))) А вот с её родственниками сложнее... (((

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