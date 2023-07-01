Переход Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен

«Шабаб Аль-Ахли» пока не планирует оформлять трансферы.

Все вопросы усиления состава отложены до назначения нового президента.

В связи с этим переход Александра Кокорина в клуб из ОАЭ маловероятен.

Кокорин с августа был в аренде в «Арисе».

Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.

Сообщалось, что форвардом «Фиорентины» также интересуется турецкий «Карагюмрюк».

У Кокорина был прекрасный год в «Арисе», но где он продолжит карьеру: «Фиорентина», Кипр, Турция или клуб Николича в ОАЭ?