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    • Александр Тихонов: «Россия – самая богатая территория земного шара, где наши автобаны, пенсии, зарплаты? На сегодня у нас 20 млн бедных»

    Александр Тихонов: «Россия – самая богатая территория земного шара, где наши автобаны, пенсии, зарплаты? На сегодня у нас 20 млн бедных»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о впечатлениях от бомбардировок Югославии НАТО в 1999 году.

    «Я приехал в Белград встретиться с друзьями. Вечером сидели в ресторане, пили вино, все прекрасно было... Казалось, абсолютно спокойный, красивый город. И вдруг – сирена. Мы были недалеко от гостиницы «Белград», побежали туда. Там в подвале было обустроено бомбоубежище. И больше суток мы там просидели. Воду, бутерброды нам приносили – не голодали. Места тоже на всех хватало. Но все равно было страшновато.

    Американцы бомбили важные для них объекты: министерство обороны, почтамт, еще что-то. А почтамт был совсем рядом с нами. Сидишь в бомбоубежище, а рядом бомба летит, и звук такой специфический... Я вроде человек привычный к оружию, но все равно не по себе. Когда вышли, увидели, что от почтамта ничего не осталось. Это потом во всех мировых новостях показывали.

    Я от своих слов не отказываюсь: за такое я бы и на территорию США бомбы сбросил. Это беспредел со стороны государства, хотя в принципе, лично против американцев я ничего не имею. У меня там и друзья с Олимпиады 1980 года в Лэйк-Плэсиде остались.

    Чего у американцев не отнять – они умеют все делать для себя. Вот Россия – самая богатая территория земного шара. При этом на сегодня – больше 20 миллионов бедных. Где наши автобаны, пенсии, зарплаты? Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом...» – сказал Тихонов.

    Источник: Sports.ru

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