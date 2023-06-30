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    • Жена Павла Воли и гимнастка Ляйсан Утяшева назвала единственного русского футболиста, который потряс ее своим интеллектом – внезапный выбор

    Жена Павла Воли и гимнастка Ляйсан Утяшева назвала единственного русского футболиста, который потряс ее своим интеллектом – внезапный выбор

    Бывшая гимнастка и жена шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева оказалась впечатлена интеллектом экс-игрока сборной России Павла Мамаева. Они вместе были задействованы на реалити-шоу «Выжить в Дубае».

    «Мамаев – это единственный футболист, который потряс меня интеллектом. Я десять лет росла с футболистами на базе в Новогорске. Не хочу никого обидеть. Павел, ты меня потряс своим интеллектом. Браво», – сказала Утяшева на видео, опубликованном в социальных сетях жены Мамаева Надежды.

    • Шоу «Выжить в Дубае» идет в эфире телеканала ТНТ.

    Источник: «Бомбардир»

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