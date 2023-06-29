Червиченко отреагировал на скандальные выступления Дзюбы и Слуцкого в «Большом шоу»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о поведении Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.

Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Дзюбы.

Сам Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.

Оба эпизода произошли в эфире «Большого шоу» Азамата Мусагалиева.

«Дзюба и Слуцкий перегибают? Смотря для какой публики. Для кого‑то же это снимают. Кому‑то это, видимо, нравится.

Это контент, который показывают не на общедоступных каналах, а шоу для интернета, где каждый волен смотреть или не смотреть.

Если на это есть потребитель, а создатели контента зарабатывают деньги, то это их право. Главное, что это не нарушает законодательство и не попадает под ограничения.

Эти два персонажа выглядят странно... Но если к Дзюбе уже все привыкли, то как себя топит Слуцкий как тренер, лично для меня удивительно.

Впрочем, тут право выбора у каждого: хочешь – смотри и смейся, хочешь – не смотри или рассматривай это в разрезе того, какие диагнозы бывают у людей с неустойчивой психикой», – сказал Червиченко.