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    • Червиченко отреагировал на скандальные выступления Дзюбы и Слуцкого в «Большом шоу»

    Червиченко отреагировал на скандальные выступления Дзюбы и Слуцкого в «Большом шоу»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о поведении Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Дзюбы.
    • Сам Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.
    • Оба эпизода произошли в эфире «Большого шоу» Азамата Мусагалиева.

    «Дзюба и Слуцкий перегибают? Смотря для какой публики. Для кого‑то же это снимают. Кому‑то это, видимо, нравится.

    Это контент, который показывают не на общедоступных каналах, а шоу для интернета, где каждый волен смотреть или не смотреть.

    Если на это есть потребитель, а создатели контента зарабатывают деньги, то это их право. Главное, что это не нарушает законодательство и не попадает под ограничения.

    Эти два персонажа выглядят странно... Но если к Дзюбе уже все привыкли, то как себя топит Слуцкий как тренер, лично для меня удивительно.

    Впрочем, тут право выбора у каждого: хочешь – смотри и смейся, хочешь – не смотри или рассматривай это в разрезе того, какие диагнозы бывают у людей с неустойчивой психикой», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    29.06.2023 22:17
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