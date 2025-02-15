Червиченко объяснил, почему у Зиньковского не получилось в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

– В «Спартаке» не все раскрываются. На мой взгляд, Зиньковский – неплохой футболист. Только он много отвлекается на нефутбольные вещи, судя по его внешнему виду. Поэтому не может сосредоточиться на игре, Москва – веселый город.

Откуда пришел – туда и вернулся, иногда это положительно сказывается. Может, «Крылья» – как раз его клуб. Зиньковский в Самаре все время играл в основе, был хорошим футболистом. «Спартак» не для всех игроков подходит.

– По игре Зиньковский проигрывал легионерам на своей позиции?

– В «Спартаке» не поймешь, кто кому проигрывает, потому что россиянам дают в 2-3 раза меньше шансов проявить себя. Им прощается в 2-3 раза меньше ошибок. Поэтому объективности в вопросе, кто сильнее – легионер или россиянин, быть не может в таких командах, как «Спартак», «Зенит». За иностранцев переплачивают в два, три, а то и в пять раз, и надо как-то оправдывать их присутствие в команде. А за российского футболиста заплатили немного, пусть сидит маринуется.