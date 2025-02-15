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  • Червиченко объяснил, почему у Зиньковского не получилось в «Спартаке»

Червиченко объяснил, почему у Зиньковского не получилось в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

– В «Спартаке» не все раскрываются. На мой взгляд, Зиньковский – неплохой футболист. Только он много отвлекается на нефутбольные вещи, судя по его внешнему виду. Поэтому не может сосредоточиться на игре, Москва – веселый город.

Откуда пришел – туда и вернулся, иногда это положительно сказывается. Может, «Крылья» – как раз его клуб. Зиньковский в Самаре все время играл в основе, был хорошим футболистом. «Спартак» не для всех игроков подходит.

– По игре Зиньковский проигрывал легионерам на своей позиции?

– В «Спартаке» не поймешь, кто кому проигрывает, потому что россиянам дают в 2-3 раза меньше шансов проявить себя. Им прощается в 2-3 раза меньше ошибок. Поэтому объективности в вопросе, кто сильнее – легионер или россиянин, быть не может в таких командах, как «Спартак», «Зенит». За иностранцев переплачивают в два, три, а то и в пять раз, и надо как-то оправдывать их присутствие в команде. А за российского футболиста заплатили немного, пусть сидит маринуется.

  • «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
  • За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
  • Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».

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Источник: «ВсеПроСпорт»

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15.02.2025 16:19
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Комментарии (12)
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FROLL007
1739626073
Просто Зинька попал, когда перешел в КБ. Там грызня пауков в банке, в судейскую открывают дверь с ноги. Теперь хоть станет футболистом.
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FWSPM
1739629519
Потому что должна быть сдельная оплата труда, а пока все пилят бюджеты на огромных ничем не заслуженных суммах которые перечисляют этим молодым людям футбола от них ждать не стоит
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FWSPM
1739629559
Плодят только очередных орещуков и кокориных
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andr45
1739629740
Зиньковский 2023-2024 Игр, всего……......…….26 в старте……………........15 выход на замену…...11 Минут……….......…...1454 Забито……….........……….2 Голевых пасов……......0 2023-2024 Игр, всего……….......….7 в старте……….......…….3 выход на замену…...4 Минут……….......……255 Забито……......………....0 Голевых пасов……....0 У МЕНЯ КОММЕНТАРИЕВ НЕТ)
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ivany4
1739629775
Ivany4 объяснил почему у червя не получилось в Спартаке. )) Когда никчемные людишки, с завышенной самооценкой и мня себя великими управленцами и знатоками, берутся за не свое дело, - всегда получается пшик. В Москве соблазнов много, и заработав первый рубль "на дурачка", считает, что и дальше так будет. А когда столкнувшись с проблемами, и не сумев их решить, винит всех кроме себя. И получив адекватную оценку своего пребывания в Спартаке - чемодан-вокзал-Ростов, затаил еще и злобу на клуб. Как говорится - давался клад, да не сумел взять.))
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темирхан
1739631094
потому что бревно и игрок уровня 2 дивизиона.вот и не получилось. как и почти все другие российские псевдо игроки. пусть сразу в медиа лигу отправляются. там им место.
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FROLL007
1739632006
Не принял в секте мантры.
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VVM1964
1739632445
"потому что россиянам дают в 2-3 раза меньше шансов проявить себя. Им прощается в 2-3 раза меньше ошибок." - Денисов, Литвинов, Пруцев - в составе постоянно, а уж сколько ошибок им прощается !!! (((... Да и логики то нет - легионера заменить проще, а вот нашего гораздо сложнее - лимит однако !!! (((...
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FCSpartakM
1739633698
Это за Волкова и Соболя мало заплатили? По-моему за паспорт ты платишь еще больше по цене-качеству. Игроки, которые стоят 3-4 млн переходят за 8-10.
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