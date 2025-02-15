«Посторонний пассажир, 20 миллионов выбросили в пропасть»: Червиченко шокирован новичком «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко возмущен игрой новичка Ливая Гарсии в матче с «Зенитом» (0:3).
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
- 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.
- «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.
«Тринидад и Тобаго, 27 лет, всего лишь 182 рост… 20 миллионов из Греции. Я пытался понять, за что такие деньги. За 10 можно купить гораздо лучших игроков.
Мне хотелось посмотреть, кого это «Спартак» прикупил. И пока кроме слез ничего. Человек стоял, крутил башкой. Пытался понять, на каком свете он находится. Посторонний пассажир. 20-ка в полном объеме выброшена в пропасть», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.