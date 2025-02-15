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  • «Посторонний пассажир, 20 миллионов выбросили в пропасть»: Червиченко шокирован новичком «Спартака»

«Посторонний пассажир, 20 миллионов выбросили в пропасть»: Червиченко шокирован новичком «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко возмущен игрой новичка Ливая Гарсии в матче с «Зенитом» (0:3).

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

«Тринидад и Тобаго, 27 лет, всего лишь 182 рост… 20 миллионов из Греции. Я пытался понять, за что такие деньги. За 10 можно купить гораздо лучших игроков.

Мне хотелось посмотреть, кого это «Спартак» прикупил. И пока кроме слез ничего. Человек стоял, крутил башкой. Пытался понять, на каком свете он находится. Посторонний пассажир. 20-ка в полном объеме выброшена в пропасть», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»

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15.02.2025 10:54
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Комментарии (41)
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timon2401
1739609224
гниль полезла...как же без него когда что то касается Спартака
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NewLife
1739609958
Бомбардир, расскажите, пож., как вы становитесь источником этого говна -червь вам его высерает, по вашей просьбе, а вы публикуете ?
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k611
1739612928
Пусть идёт лесом этот "беспристрастный" эксперт
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Spartak_forv@
1739615165
Умный ты,как утка,если бы летал цены бы тебе не было.Быть бы тебе таким «грамотным» при владении Спартаком
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АлексМак
1739615186
хорошо
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slavа0508
1739615192
Посмотрим как эта гниль запоёт когда Ливая начнёт забивать ....
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ivany4
1739615487
А я вот о чем подумал. Публикуя посты червя, моста, буланова, инфу с каких-то бусти акков, и тому подобных эхспертов - бомбардир изподволь приучает думать и анализировать информацию. Или по примеру голубых, падать все глубже и верить, что ерись которую они пишут кому-то интересна и выдает в них "интеллектуалов".)) Хотя им бы сейчас крепко озаботится, - а почему собственно разборки работы газпрема которые были в конце января оказались закрытыми? Почему газпрем продает свою недвижимость в Москве, области, и по другим областям от Москвы до Питера?? Поиздержались или наворовали больше чем смогли унести??
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andr45
1739618773
ЧЕРВИЧЕНКО, БЫВШИЙ О СТАНКОВИЧЕ «Станкович — это большая ошибка. Взяли непонятного тренера, так ещё и покупают не поймёшь что» ОБ ЭШУОРТЕ «Похоже на идиотизм. Абсолютно абсурдная ситуация. С другой стороны, кого еще может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? » ОБ АМАРАЛЕ «Впечатлений от работы Томаша вообще никаких нет. Как было хрен поймёшь что в подборе игроков, так и осталось.» О КАХИГАО «Нынешний спортивный директор спартака Кахигао — это залётный чёрт. Кахигао приехал в «Спартак» грабить» ОБ УГАЛЬДЕ «Не понимаю, зачем кого‑то проспонсировали трансфером Угальде. Это деньги на ветер» О БАРКО «Я всегда говорил, что Барко — спорный трансфер, тем более за такие деньги. Он бол
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raritet
1739629181
Ну так нельзя говорить , не зная как этот человек будет играть в нашей лиге. Может быть, он, то, сто нужно именно этой команде. Зачем строить из.себя оракула? Это совсем другое амплуа.
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FWSPM
1739638664
ровно тоже самое ты говорил про угальде и что теперь?
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