«Посторонний пассажир, 20 миллионов выбросили в пропасть»: Червиченко шокирован новичком «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко возмущен игрой новичка Ливая Гарсии в матче с «Зенитом» (0:3).

По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.

27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.

«Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

«Тринидад и Тобаго, 27 лет, всего лишь 182 рост… 20 миллионов из Греции. Я пытался понять, за что такие деньги. За 10 можно купить гораздо лучших игроков.

Мне хотелось посмотреть, кого это «Спартак» прикупил. И пока кроме слез ничего. Человек стоял, крутил башкой. Пытался понять, на каком свете он находится. Посторонний пассажир. 20-ка в полном объеме выброшена в пропасть», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.