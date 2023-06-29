«Интер» нашел замену для Онаны в «Шахтере»

«Интер» ищет нового вратаря в связи с вероятным уходом Андре Онаны в «Манчестер Юнайтед».
Миланский клуб ведет переговоры о трансфере Анатолия Трубина из «Шахтера».
Ранее «Интер» претендовал на Гульельмо Викарио, но тот выбрал «Тоттенхэм».
- Трубин в прошедшем сезоне пропустил 40 голов в 38 матчах.
- Контракт 21-летнего голкипера с «Шахтером» истекает в 2024 году.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
- Сейчас украинец выступает со своей сборной на молодежном Евро-2023.
Источник: Football Italia