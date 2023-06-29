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    «Интер» нашел замену для Онаны в «Шахтере»

    «Интер» ищет нового вратаря в связи с вероятным уходом Андре Онаны в «Манчестер Юнайтед».

    Миланский клуб ведет переговоры о трансфере Анатолия Трубина из «Шахтера».

    Ранее «Интер» претендовал на Гульельмо Викарио, но тот выбрал «Тоттенхэм».

    • Трубин в прошедшем сезоне пропустил 40 голов в 38 матчах.
    • Контракт 21-летнего голкипера с «Шахтером» истекает в 2024 году.
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
    • Сейчас украинец выступает со своей сборной на молодежном Евро-2023.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3731

      acor94 25 минут назад

      Тоже за 90 миллионов?)

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