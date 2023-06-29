«Интер» нашел замену для Онаны в «Шахтере»

«Интер» ищет нового вратаря в связи с вероятным уходом Андре Онаны в «Манчестер Юнайтед».

Миланский клуб ведет переговоры о трансфере Анатолия Трубина из «Шахтера».

Ранее «Интер» претендовал на Гульельмо Викарио, но тот выбрал «Тоттенхэм».