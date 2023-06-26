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    «Милан» ведет переговоры о переходе нападающего «ПСЖ»

    Мауро Икарди может во время летнего трансферного окна оказаться в «Милане».

    Итальянский клуб уже работает над трансфером 30-летнего футболиста.

    В «ПСЖ» не рассчитывают на аргентинца и готовы продать его за 15-20 миллионов евро.

    Проблемой для «Милана» может стать зарплата форварда – около 7 миллионов евро в год.

    • Прошедший сезон Икарди провел в аренде в «Галатасарае».
    • Его статистика: 23 гола + 8 ассистов в 26 матчах.
    • Нападающий уже играл в Италии за «Сампдорию» и «Интер».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4967

      fakeid 59 минут назад

      ну раз новость про икарди - значит, нужно повесить и очередную тупорылую новость про жену его ванду в купальнике. лять, как вы достали, редакторы, если честно.

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