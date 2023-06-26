«Милан» ведет переговоры о переходе нападающего «ПСЖ»

Мауро Икарди может во время летнего трансферного окна оказаться в «Милане».

Итальянский клуб уже работает над трансфером 30-летнего футболиста.

В «ПСЖ» не рассчитывают на аргентинца и готовы продать его за 15-20 миллионов евро.

Проблемой для «Милана» может стать зарплата форварда – около 7 миллионов евро в год.