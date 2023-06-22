В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о реакции на заявления представителей ФИФА и УЕФА.
Советник президента УЕФА Йозеф Клемент на конференции РФС заявил, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене.
«Итоге после конференции? С представителями ФИФА и УЕФА пообщались прекрасно. ВСе вопросы после исполкома. Воодушевила ли речь их? Конечно!» – сказал Митрофанов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»