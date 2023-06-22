Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА

    В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о реакции на заявления представителей ФИФА и УЕФА.

    Советник президента УЕФА Йозеф Клемент на конференции РФС заявил, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене.

    «Итоге после конференции? С представителями ФИФА и УЕФА пообщались прекрасно. ВСе вопросы после исполкома. Воодушевила ли речь их? Конечно!» – сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

    Новости по теме
    Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь» 5
    Уткин назвал лучший день в жизни 8
    Мутко: «Мы были бы в финале ЧМ-2018, если бы прошли Хорватию в 1/4 финала» 11
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11563

      "supermax" 1 минуту назад

      зарплаты капают, сидят воодушевляются)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1850

      gor77 10 минут назад

      Сейчас все европейские спортивные чиновники будут "на летУ переобуваться".))))) А когда это произойдёт им скажут позже.))))
      "Если мы останемся вместе, мы победим. Сейчас сталкиваемся с жестким вызовом, но верим, что преодолеем все препятствия и сможем встречаться не только на уровне функционеров, но и в матчах еврокубков и европейских турнирах национальных сборных. Верим, что российским клубам и сборным скоро будет можно встречаться с соперниками на полях в духе честной борьбы", – сказал советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20574

      Cleaner 12 минут назад

      Все мы знаем цену пустым словам чиновников УЕФА...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11682

      alp 21 минуту назад

      "ах, обмануть меня нетрудно! я сам обманываться рад!"

      какие все таки упертые кретины сидят в РФС...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      baden1969 25 минут назад

      «Обещать — не значит жениться»...
      У всех этих представителей ... слова и действия разнятся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      klimovich 53 минуты назад

      Цель достигнута. Восточные варвары воодушевлены и верят на слово.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      kara-mba 1 час назад

      Как хохлов с евро якобы союзом дурят, так и нас хотят чтобы мы в азию не подались.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Не говори гоп...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11698

      alex1951 1 час назад

      А что,сегодня 1 апреля)))),?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4791

      Бомбардиръ 1 час назад

      Разве ФИФА и УЕФА сами решают?)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 