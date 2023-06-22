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  • В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА

В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА

22 июня 2023, 13:50
15

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о реакции на заявления представителей ФИФА и УЕФА.

Советник президента УЕФА Йозеф Клемент на конференции РФС заявил, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене.

«Итоге после конференции? С представителями ФИФА и УЕФА пообщались прекрасно. ВСе вопросы после исполкома. Воодушевила ли речь их? Конечно!» – сказал Митрофанов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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alex1951
1687431593
А что,сегодня 1 апреля)))),?
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kara-mba
1687431925
Как хохлов с евро якобы союзом дурят, так и нас хотят чтобы мы в азию не подались.
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klimovich
1687434106
Цель достигнута. Восточные варвары воодушевлены и верят на слово.
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baden1969
1687435753
«Обещать — не значит жениться»... У всех этих представителей ... слова и действия разнятся!
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alp
1687435995
"ах, обмануть меня нетрудно! я сам обманываться рад!" какие все таки упертые кретины сидят в РФС...
Ответить
"supermax"
1687437234
зарплаты капают, сидят воодушевляются)
Ответить
NewLife
1687438486
С воодушевлением пока ныряем в пустой бассейн, но обещают скоро дать воду.
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nemolod
1687444102
Прежде чем воодушевляться,уточнили бы чему в сезонах равно слово "скоро"?
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Серёга Краснодарский
1687445869
Нас кышнули и зачем возвращаться?
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portero
1687462520
Ребятки будут ездить в европу ещё несколько лет(на всё включено, в том числе и предрасходы на чинуш уефы) и водушевляться!!!!
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