В РФС заявили о воодушевлении после заявлений представителей ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о реакции на заявления представителей ФИФА и УЕФА.

Советник президента УЕФА Йозеф Клемент на конференции РФС заявил, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене.

«Итоге после конференции? С представителями ФИФА и УЕФА пообщались прекрасно. ВСе вопросы после исполкома. Воодушевила ли речь их? Конечно!» – сказал Митрофанов.