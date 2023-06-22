Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь»

Гус Хиддинк высоко отозвался о сборной России образца 2008 года.
«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол!
Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле.
С уверенностью могу сказать, что сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял», – сказал Хиддинк.
- Голландец возглавлял команду с 2006 по 2010 год.
- На Евро-2008 российская сборная стала бронзовым призером.
- Это высшее достижение в ее истории.
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Источник: «Чемпионат»