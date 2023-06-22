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  • Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь»

Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь»

22 июня 2023, 10:35
5

Гус Хиддинк высоко отозвался о сборной России образца 2008 года.

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол!

Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле.

С уверенностью могу сказать, что сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял», – сказал Хиддинк.

  • Голландец возглавлял команду с 2006 по 2010 год.
  • На Евро-2008 российская сборная стала бронзовым призером.
  • Это высшее достижение в ее истории.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус
Комментарии (5)
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PopAmira
1687420683
Гус Иванович бесподобен Честный, открытый человек и большой профессионал
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R_a_i_n
1687428233
По сути нам тогда ооооочень сильно повезло.
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Baggio1986
1687430273
Особенно с испанцами в 2 матчах был невероятный футбол)))
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alex1951
1687436135
Аршавин Гусу Иванычу: Это ваши проблемы!))))
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k611
1687437021
Тогда тренеру удалось создать настоящую команду, которая играла, а не мучилась на футбольном поле.
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