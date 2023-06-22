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    • Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь»

    Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь»

    Гус Хиддинк высоко отозвался о сборной России образца 2008 года.

    «Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол!

    Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле.

    С уверенностью могу сказать, что сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял», – сказал Хиддинк.

    • Голландец возглавлял команду с 2006 по 2010 год.
    • На Евро-2008 российская сборная стала бронзовым призером.
    • Это высшее достижение в ее истории.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      PopAmira 1 час назад

      Гус Иванович бесподобен
      Честный, открытый человек и большой профессионал

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