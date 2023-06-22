Хиддинк: «Сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь»

Гус Хиддинк высоко отозвался о сборной России образца 2008 года.

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России показывали просто невероятный футбол!

Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле.

С уверенностью могу сказать, что сборная России – одна из лучших команд, которой я управлял», – сказал Хиддинк.

Голландец возглавлял команду с 2006 по 2010 год.

На Евро-2008 российская сборная стала бронзовым призером.

Это высшее достижение в ее истории.

15 лет назад сборная России обыграла Нидерланды на Евро-2008: вспоминаем, как это было