Роналду: «Я все еще полезен и продолжаю радовать людей»

38-летний нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свою форму.

«Я продолжаю радовать людей по всему миру своей карьерой, которая еще не закончена. Хочу продолжать в том же духе. Я все еще полезен, забиваю голы.

Чувствую себя хорошо, люди меня любят. Всегда буду верен сборной Португалии. Я горд быть португальцем», – сказал Роналду.