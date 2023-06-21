Роналду: «Я все еще полезен и продолжаю радовать людей»

38-летний нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свою форму.
«Я продолжаю радовать людей по всему миру своей карьерой, которая еще не закончена. Хочу продолжать в том же духе. Я все еще полезен, забиваю голы.
Чувствую себя хорошо, люди меня любят. Всегда буду верен сборной Португалии. Я горд быть португальцем», – сказал Роналду.
- Накануне Криштиану провел 200-й матч за Португалию – это мировой рекорд.
- У Роналду 5 «Золотых мячей».
- У него контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.
Источник: Record