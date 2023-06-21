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    Роналду: «Я все еще полезен и продолжаю радовать людей»

    38-летний нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свою форму.

    «Я продолжаю радовать людей по всему миру своей карьерой, которая еще не закончена. Хочу продолжать в том же духе. Я все еще полезен, забиваю голы.

    Чувствую себя хорошо, люди меня любят. Всегда буду верен сборной Португалии. Я горд быть португальцем», – сказал Роналду.

    • Накануне Криштиану провел 200-й матч за Португалию – это мировой рекорд.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • У него контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

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    Источник: Record

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