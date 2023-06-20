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    Медиаклуб Мостового интересуется 36-летним Глушаковым

    Владелец клуба Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о желании заполучить Дениса Глушакова.

    «Денис Глушаков – это явление в нашем футболе. И здорово, что такие люди обращают внимание на медиафутбол, варятся, играют в него, находят время и эмоции.

    Не надо забывать, что у него супруга – тоже действующий футболист. Этот тандем выглядел бы блестяще в любой команде. Усилили они бы как в спортивном плане, так и в медийном.

    Мы вели с Денисом переговоры, были близки, чтобы он оказался в нашей команде в сезоне под номером 3, но потом у него планы поменялись, он окунулся в профессиональный спорт.

    И тогда говорил и сейчас скажу: нам Денис интересен. Но при этом отдаю отчeт, что у него много предложений от разных клубов, ему есть из чего выбрать.

    Ещe есть нюанс. В прошлом году у нас не было Романа Павлюченко, когда мы разговаривали с Глушаковым, сейчас он у нас есть. Эти позиции мы закрыли. Позиции не футбольные, а позиции медийные – суперзвeзды из футбола.

    Как бы ни было, я бы с Денисом попил чаю и продолжил бы разговор», – заявил Гаджиев.

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    Источник: Legalbet

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