Медиаклуб Мостового интересуется 36-летним Глушаковым

Владелец клуба Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о желании заполучить Дениса Глушакова.

«Денис Глушаков – это явление в нашем футболе. И здорово, что такие люди обращают внимание на медиафутбол, варятся, играют в него, находят время и эмоции.

Не надо забывать, что у него супруга – тоже действующий футболист. Этот тандем выглядел бы блестяще в любой команде. Усилили они бы как в спортивном плане, так и в медийном.

Мы вели с Денисом переговоры, были близки, чтобы он оказался в нашей команде в сезоне под номером 3, но потом у него планы поменялись, он окунулся в профессиональный спорт.

И тогда говорил и сейчас скажу: нам Денис интересен. Но при этом отдаю отчeт, что у него много предложений от разных клубов, ему есть из чего выбрать.

Ещe есть нюанс. В прошлом году у нас не было Романа Павлюченко, когда мы разговаривали с Глушаковым, сейчас он у нас есть. Эти позиции мы закрыли. Позиции не футбольные, а позиции медийные – суперзвeзды из футбола.

Как бы ни было, я бы с Денисом попил чаю и продолжил бы разговор», – заявил Гаджиев.