Защитник «Факела» Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

Защитник «Факела» Сергей Божин мог оказаться в ЦСКА несколько лет назад.
«Когда играл в «Торпедо», вели переговоры с ЦСКА, но далеко они не зашли. Не знаю, с чем это связано.
Агент говорил, что интерес был. Но если интерес сильный, обычно доходит до контракта. На тот момент не особо расстроился.
В планах было выйти с «Торпедо» в РПЛ. Мы шли на втором или первом месте. Мне очень нравилось работать под руководством Игнашевича. Всe устраивало.
А потом, я понимал, что в ЦСКА конкуренция ещe выше, и не факт, что я бы там играл. А «Торпедо» предлагало новый контракт. Но потом началась пандемия, мы не попали в РПЛ, и на этом история закончилась», – сказал Божин.
- В прошедшем сезоне 28-летний футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- «Факел» избежал вылета из РПЛ в стыковых играх.
- Контракт между сторонами истекает 30 июня.
Источник: «Чемпионат»