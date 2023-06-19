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    • Защитник «Факела» Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

    Защитник «Факела» Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА

    Защитник «Факела» Сергей Божин мог оказаться в ЦСКА несколько лет назад.

    «Когда играл в «Торпедо», вели переговоры с ЦСКА, но далеко они не зашли. Не знаю, с чем это связано.

    Агент говорил, что интерес был. Но если интерес сильный, обычно доходит до контракта. На тот момент не особо расстроился.

    В планах было выйти с «Торпедо» в РПЛ. Мы шли на втором или первом месте. Мне очень нравилось работать под руководством Игнашевича. Всe устраивало.

    А потом, я понимал, что в ЦСКА конкуренция ещe выше, и не факт, что я бы там играл. А «Торпедо» предлагало новый контракт. Но потом началась пандемия, мы не попали в РПЛ, и на этом история закончилась», – сказал Божин.

    • В прошедшем сезоне 28-летний футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • «Факел» избежал вылета из РПЛ в стыковых играх.
    • Контракт между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.06.2023 21:35
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