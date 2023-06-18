Шакира раскрыла самый романтический поступок, который совершала ради Пике

Колумбийская певица Шакира поделилась романтическим поступком, совершенным ради экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Пара была вместе в 2010-2022 годах.

У них 2 сына.

Сейчас Пике встречается с новой девушкой.

«Я была в восторге от Жерара. Однажды летела из Марокко в Хорватию. Во время полета над Барселоной я попросила пилота посадить самолет – чтобы увидеть Пике и поцеловать его.

Это мой самый романтический поступок», – сказала Шакира.

Новая девушка Пике: ей 23, она работает в его компании, похожа на Шакиру в молодости