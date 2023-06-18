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    • Шакира раскрыла самый романтический поступок, который совершала ради Пике

    Шакира раскрыла самый романтический поступок, который совершала ради Пике

    Колумбийская певица Шакира поделилась романтическим поступком, совершенным ради экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике.

    • Пара была вместе в 2010-2022 годах.
    • У них 2 сына.
    • Сейчас Пике встречается с новой девушкой.

    «Я была в восторге от Жерара. Однажды летела из Марокко в Хорватию. Во время полета над Барселоной я попросила пилота посадить самолет – чтобы увидеть Пике и поцеловать его.

    Это мой самый романтический поступок», – сказала Шакира.

    Новая девушка Пике: ей 23, она работает в его компании, похожа на Шакиру в молодости

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    Источник: El Pais

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