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    В Испании раскрыли план «Реала» по подписанию Мбаппе

    «Реал» не будет менять планы на летнее трансферное окно из-за Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб сохраняет интерес к форварду «ПСЖ», но не намерен пытаться его купить уже сейчас.

    У «Реала» есть четкий план действий – 1 января 2024 года французу сделают предложение о переходе летом на правах свободного агента. Если он не согласится сразу, то переговоры прекратят.

    Испанцы не собираются повторять ошибки, допущенные в 2022 году. Тогда Мбаппе дал согласие «Реалу», но ничего не подписывал и в итоге решил продлить контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

    «Реал» не планирует контактировать с «ПСЖ», поскольку отношения между клубами очень плохие. Также в Мадриде не спешат радоваться последним заявлениям нападающего, с осторожностью воспринимая все его слова и поступки.

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    Источник: Marca

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