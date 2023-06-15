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  • Канделаки назвала «Матч ТВ» лучшим спортивным телеканалом в мире

Канделаки назвала «Матч ТВ» лучшим спортивным телеканалом в мире

15 июня 2023, 23:28
12

Тина Канделаки высоко оценила уровень телеканала «Матч ТВ» и рассказала о перспективах его развития.

«Мы как телеканал «Матч ТВ», судя по рейтингам, прекрасно с вами понимаем, что, несмотря на то, что наши спортсмены не участвуют в международных турнирах, за счет собственных мероприятий и турниров прекрасно себя чувствуем.

Вы посмотрите на техническое оснащение, на то, как «Матч ТВ» развивается, какая у нас студия, какой у нас вообще телеканал. Я думаю, таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет.

Когда мы делали большую поддержку для чемпионата мира по футболу, то, что мы сделали и какую студию построили и с какой графикой, обсуждали все арабские СМИ, поэтому нас никто не остановит в развитии.

Остановить себя можем только мы сами. Нас можно запрещать, но нас нельзя остановить!» – заявила Канделаки.

  • Телеканал начал вещание 1 ноября 2015 года.
  • Канделаки при создании стала генеральным продюсером «Матч ТВ».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (12)
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Artemka444
1686886040
Кукуха поехала точно!!!!
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1686886385
Бывали времена, когда дома, ещё тогда телеканал "Спорт", вообще не выключался. Стогниенко "Футбол России" вёл из коробки из-под холодильника, и было интересно, потому что профессионалы работали на канале. А теперь студии, "эксперты", голубые пиджаки в клетку у всех, тошнит через пять минут просмотра. Кстати, фильмы с Ван Даммом и женский американский футбол убрали или нет?
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Oldtrafford83
1686890901
Такое днище найти сложно, одни утренние ведущие чего стоят))
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PAREVG.
1686892582
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А со временем, телезрители, выпьют не чокаясь, но так и не вспомнят ничего хорошего....
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balam
1686895164
анало говнет.как,впрочем,и все остальное
Ответить
Дядя Серёжа
1686895526
Не видит канделаки Дальше своей с. раки
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3meeeD
1686896770
Особенно когда футбол транслируют.на весь экран пи..дешь о не футболе,а в углу маленьком трансляция. 4ерти помойные
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Axe111
1686906633
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА
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Александр52
1686907700
Печально смотреть этот канал. Затрат много, смотреть не чего. Их победила Окко и мелкие блогеры. Комментаторы самолюбуются за госсчёт. Зритель сделал выбор и ушёл в альтернативу.
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NewLife
1686909511
Сборище проф непригодных балаболов на содержании у государства. Ни дня не выжил бы в рыночной экономике. Какая канделака, такой и канал.
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