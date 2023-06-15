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    • Канделаки назвала «Матч ТВ» лучшим спортивным телеканалом в мире

    Канделаки назвала «Матч ТВ» лучшим спортивным телеканалом в мире

    Тина Канделаки высоко оценила уровень телеканала «Матч ТВ» и рассказала о перспективах его развития.

    «Мы как телеканал «Матч ТВ», судя по рейтингам, прекрасно с вами понимаем, что, несмотря на то, что наши спортсмены не участвуют в международных турнирах, за счет собственных мероприятий и турниров прекрасно себя чувствуем.

    Вы посмотрите на техническое оснащение, на то, как «Матч ТВ» развивается, какая у нас студия, какой у нас вообще телеканал. Я думаю, таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет.

    Когда мы делали большую поддержку для чемпионата мира по футболу, то, что мы сделали и какую студию построили и с какой графикой, обсуждали все арабские СМИ, поэтому нас никто не остановит в развитии.

    Остановить себя можем только мы сами. Нас можно запрещать, но нас нельзя остановить!» – заявила Канделаки.

    • Телеканал начал вещание 1 ноября 2015 года.
    • Канделаки при создании стала генеральным продюсером «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2023 23:28
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