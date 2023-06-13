Акинфеев сделал выбор между победой в Кубке России и выходом в полуфинал ЧМ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил важность победы в Fonbet Кубке России с московским клубом.

«Мне много раз задавали вопрос: «А что бы ты сделал, проиграл финал Кубка России или вышел бы в полуфинал чемпионата мира?» Такая вот дилемма.

А я говорю, что хочу везде выиграть, всюду выйти, но понимаю, что полуфинал чемпионата мира круче, чем Кубок России, пусть никто не обижается. А по сути-то Кубок России – это трофей, а полуфинал чемпионата мира – ничего. Пускай лучше будет трофей», – сказал Акинфеев.