Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев сделал выбор между победой в Кубке России и выходом в полуфинал ЧМ

    Акинфеев сделал выбор между победой в Кубке России и выходом в полуфинал ЧМ

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил важность победы в Fonbet Кубке России с московским клубом.

    «Мне много раз задавали вопрос: «А что бы ты сделал, проиграл финал Кубка России или вышел бы в полуфинал чемпионата мира?» Такая вот дилемма.

    А я говорю, что хочу везде выиграть, всюду выйти, но понимаю, что полуфинал чемпионата мира круче, чем Кубок России, пусть никто не обижается. А по сути-то Кубок России – это трофей, а полуфинал чемпионата мира – ничего. Пускай лучше будет трофей», – сказал Акинфеев.

    • Акинфеев в 2018 году дошел со сборной России до 1/4 финала ЧМ.
    • ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
    • 37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
    • Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

    Новости по теме
    Акинфеев объяснил эмоциональное празднование после победы ЦСКА в Fonbet Кубке России
    Акинфеев рассказал, собирается ли он завершать игровую карьеру 1
    Бабаев анонсировал установку памятника Акинфееву возле стадиона ЦСКА 5
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 