Олег Иванов: «Не знаю, почему в России такое ужасное отношение к футболистам»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о критике болельщиков в адрес футболистов.

– Сборная России в 2016 году столкнулась с невероятной критикой. Как вы реагировали на нее?

– Я помню, как тогда писали про нас. Не знаю, почему именно к футболистам такое ужасное отношение. Ни одного спортсмена в России так не критикуют, как футболиста. Не знаю, с чем это связано.

– С высокими зарплатами.

– Да, есть вечные сравнения с зарплатами врачей и учителей. Но в хоккее такие же большие зарплаты. Нужно оставить три команды РПЛ за скобками, дальше зарплаты в хоккее и футболе равные.

Среднестатистический хоккеист КХЛ получает больше среднего футболиста РПЛ. Но никто не ругает хоккеистов, весь негатив выливается только на футболистов.

При этом большинство детей в стране хотят стать футболистами. И что их там ждет? Вечный негатив и большая ненависть к тому виду спорта, куда они хотят пойти.