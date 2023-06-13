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    • Олег Иванов: «Не знаю, почему в России такое ужасное отношение к футболистам»

    Олег Иванов: «Не знаю, почему в России такое ужасное отношение к футболистам»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о критике болельщиков в адрес футболистов.

    – Сборная России в 2016 году столкнулась с невероятной критикой. Как вы реагировали на нее?

    – Я помню, как тогда писали про нас. Не знаю, почему именно к футболистам такое ужасное отношение. Ни одного спортсмена в России так не критикуют, как футболиста. Не знаю, с чем это связано.

    – С высокими зарплатами.

    – Да, есть вечные сравнения с зарплатами врачей и учителей. Но в хоккее такие же большие зарплаты. Нужно оставить три команды РПЛ за скобками, дальше зарплаты в хоккее и футболе равные.

    Среднестатистический хоккеист КХЛ получает больше среднего футболиста РПЛ. Но никто не ругает хоккеистов, весь негатив выливается только на футболистов.

    При этом большинство детей в стране хотят стать футболистами. И что их там ждет? Вечный негатив и большая ненависть к тому виду спорта, куда они хотят пойти.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      111Hunter111 50 минут назад

      если бы футболисты играли через день как хоккеисты, то можно сравнивать.

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