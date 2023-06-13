Акинфеев рассказал, собирается ли он завершать игровую карьеру

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем будущем.
– В следующем сезоне какие планы? Вы играете, всe нормально?
– А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и ещe буду радовать хотя бы семью своей игрой.
- ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
- 37-летний Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
- Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.
Источник: «Спорт-Экспресс»