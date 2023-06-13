Акинфеев рассказал, собирается ли он завершать игровую карьеру

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своем будущем.

– В следующем сезоне какие планы? Вы играете, всe нормально?

– А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и ещe буду радовать хотя бы семью своей игрой.