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    • Мбаппе выпустил заявление в связи с его возможным уходом из «ПСЖ»

    Мбаппе выпустил заявление в связи с его возможным уходом из «ПСЖ»

    Килиан Мбаппе опубликовал пресс-релиз для Agence France-Presse.

    В нем 24-летний футболист прояснил ситуацию с его возможным уходом из «ПСЖ».

    «Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года.

    Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено ранее в устной форме.

    В последние недели Килиан Мбаппе публично подтвердил, что будет выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне. После этого он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год.

    Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью – нанести ущерб его имиджу и диалогу с клубом», – говорится в пресс-релизе.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
    • Парижане оценивают форварда в 180-200 миллионов евро.
    • На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.

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    Источник: RMC Sport

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