Мбаппе выпустил заявление в связи с его возможным уходом из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе опубликовал пресс-релиз для Agence France-Presse.
В нем 24-летний футболист прояснил ситуацию с его возможным уходом из «ПСЖ».
«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года.
Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено ранее в устной форме.
В последние недели Килиан Мбаппе публично подтвердил, что будет выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне. После этого он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год.
Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью – нанести ущерб его имиджу и диалогу с клубом», – говорится в пресс-релизе.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Парижане оценивают форварда в 180-200 миллионов евро.
- На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.