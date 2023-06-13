Мбаппе выпустил заявление в связи с его возможным уходом из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе опубликовал пресс-релиз для Agence France-Presse.

В нем 24-летний футболист прояснил ситуацию с его возможным уходом из «ПСЖ».

«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года.

Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено ранее в устной форме.

В последние недели Килиан Мбаппе публично подтвердил, что будет выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне. После этого он не просил о своем уходе этим летом, а только подтвердил клубу, что его контракт не будет продлен на дополнительный год.

Килиан сожалеет, что это письмо было передано в средства массовой информации и что эти переписки были обнародованы с единственной целью – нанести ущерб его имиджу и диалогу с клубом», – говорится в пресс-релизе.