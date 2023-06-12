Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой ответил на предложение Карпина приехать к нему на стажировку

    Мостовой ответил на предложение Карпина приехать к нему на стажировку

    Александр Мостовой прокомментировал высказывание Валерия Карпина в свой адрес.

    Главный тренер «Ростова» и сборной России позвал экс-одноклубника по «Сельте» на стажировку.

    «Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никаких отношений – было бы странно идти именно к нему.

    И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе.

    Но там посмотрим, как все сложится», – заявил Мостовой.

    • Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию 12 мая.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт экс-спартаковца – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

    Новости по теме
    «Пускай приезжает»: Карпин позвал Мостового на стажировку
    Мостовой хочет тренировать топ-клуб: «Не готов подниматься с нуля» 19
    Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом: «30 с лишним лет, в футбол не играл» 11
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2023 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 