Мостовой ответил на предложение Карпина приехать к нему на стажировку

Александр Мостовой прокомментировал высказывание Валерия Карпина в свой адрес.
Главный тренер «Ростова» и сборной России позвал экс-одноклубника по «Сельте» на стажировку.
«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никаких отношений – было бы странно идти именно к нему.
И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе.
Но там посмотрим, как все сложится», – заявил Мостовой.
- Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию 12 мая.
- Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
- Единственный тренерский опыт экс-спартаковца – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
Источник: Sport24