Мостовой ответил на предложение Карпина приехать к нему на стажировку

Александр Мостовой прокомментировал высказывание Валерия Карпина в свой адрес.

Главный тренер «Ростова» и сборной России позвал экс-одноклубника по «Сельте» на стажировку.

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никаких отношений – было бы странно идти именно к нему.

И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе.

Но там посмотрим, как все сложится», – заявил Мостовой.