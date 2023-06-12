Канчельскис поставил оценку ЦСКА в сезоне-2022/23

Андрей Канчельскис прокомментировал результаты ЦСКА в прошедшем сезоне.

Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ – лучший результат с 2018 года.

Также москвичи выиграли Кубок России впервые с 2013 года.

«Перед финалом я сказал, что будет ничейный результат и победа ЦСКА в серии пенальти – так оно и получилось.

Вообще весь сезон ЦСКА можно назвать хорошим. С «Зенитом» очень тяжело бороться всем командам, но второе место в РПЛ – это хорошо.

Да, ЦСКА всегда хочет быть первым, но всe-таки это неплохой сезон. Не скажу, что на пять баллов, но можно поставить четыре с плюсом.

ЦСКА – молодцы, поздравляю их», – сказал Канчельскис.