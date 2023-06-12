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    Канчельскис поставил оценку ЦСКА в сезоне-2022/23

    Андрей Канчельскис прокомментировал результаты ЦСКА в прошедшем сезоне.

    • Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ – лучший результат с 2018 года.
    • Также москвичи выиграли Кубок России впервые с 2013 года.

    «Перед финалом я сказал, что будет ничейный результат и победа ЦСКА в серии пенальти – так оно и получилось.

    Вообще весь сезон ЦСКА можно назвать хорошим. С «Зенитом» очень тяжело бороться всем командам, но второе место в РПЛ – это хорошо.

    Да, ЦСКА всегда хочет быть первым, но всe-таки это неплохой сезон. Не скажу, что на пять баллов, но можно поставить четыре с плюсом.

    ЦСКА – молодцы, поздравляю их», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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