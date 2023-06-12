Гинер рассказал, на какую работу в ЦСКА может рассчитывать Акинфеев после завершения карьеры

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о будущем вратаря Игоря Акинфеева в московском клубе.

ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.

Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.

Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

– Какая работа в клубе могла бы Акинфееву подойти в будущем?

– Тут не могу ответить. Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом.

Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет. Тогда уже точно скажем.