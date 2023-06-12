Гинер рассказал, на какую работу в ЦСКА может рассчитывать Акинфеев после завершения карьеры

Полы мыть, в раздевалки Зенита может.
:)))
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о будущем вратаря Игоря Акинфеева в московском клубе.
- ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
- Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
- Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.
– Какая работа в клубе могла бы Акинфееву подойти в будущем?
– Тут не могу ответить. Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом.
Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет. Тогда уже точно скажем.