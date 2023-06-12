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    • Гинер рассказал, на какую работу в ЦСКА может рассчитывать Акинфеев после завершения карьеры

    Гинер рассказал, на какую работу в ЦСКА может рассчитывать Акинфеев после завершения карьеры

    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о будущем вратаря Игоря Акинфеева в московском клубе.

    • ЦСКА в Суперфинале Кубка России победил «Краснодар» по пенальти.
    • Акинфеев выиграл все серии пенальти в Кубке России.
    • Вратарь повторил рекорд по количеству выигранных Кубков России.

    – Какая работа в клубе могла бы Акинфееву подойти в будущем?

    – Тут не могу ответить. Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом.

    Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет. Тогда уже точно скажем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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