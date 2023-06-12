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    • Акинфеев почтил память погибшего Малосолова после Суперфинала Кубка России

    Акинфеев почтил память погибшего Малосолова после Суперфинала Кубка России

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев почтил память погибшего журналиста Андрея Малосолова после победы над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

    Акинфеев сделал фото с футболкой, на которой был изображен Малосолов.

    После финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» Акинфеев пообещал выиграть трофей в память о Малосолове, который был болельщиком ЦСКА.

    • Предположительно, у Малосолова оторвался тромб.
    • С 2005 по 2010-й год он возглавлял пресс-службу РФС.
    • В 2007 году Малосолов совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

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    Источник: телеграм-канал «ЦСКА! Все сюда!»

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    Сегодня, 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +246

      JIEGEHDA 2 часа назад

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