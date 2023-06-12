Акинфеев почтил память погибшего Малосолова после Суперфинала Кубка России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев почтил память погибшего журналиста Андрея Малосолова после победы над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

Акинфеев сделал фото с футболкой, на которой был изображен Малосолов.

После финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» Акинфеев пообещал выиграть трофей в память о Малосолове, который был болельщиком ЦСКА.