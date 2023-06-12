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  • Зарема: «Это самый слабый ЦСКА за последние годы – обидно пропускать их вперед»

Зарема: «Это самый слабый ЦСКА за последние годы – обидно пропускать их вперед»

12 июня 2023, 13:59
11

Зарема Салихова прокомментировала победу ЦСКА в Fonbet Кубке России.

  • ЦСКА занял вторе место в этом сезоне РПЛ.
  • «Спартак» закончил сезон на третьем месте.

«Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок.

Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии.

Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всe. Суперкубок им не достанется», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Салихова Зарема
Комментарии (11)
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НикКин
1686570462
Я скажу так что это самый слабый сезон был вообще за последние время и самый скандальный
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"supermax"
1686571521
слабый не слабый, а кубок взяли и второй место заняли
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vavilon69
1686572480
Как говорят: Табло горит- ходи и рассказывай
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R_a_i_n
1686573726
В любом случае таблица РПЛ говорит, что кони вторые.
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kazak1975
1686573934
спартак, наверное, очень сильный в этом году))
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Marshall1956
1686575014
рабы в этом году и так выше головы прыгнули с 10 места
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cska1948
1686575979
Акрону для Заремы проиграть НЕ обидно, а пропустить вперёд ЦСКА не обида, а ЖАБА её душит.
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Ghork
1686581421
А у Спартачей прям сильнейший состав))))) А ты смешная...
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Вомбат
1686581848
Всех футбольных экспертов Бомбардиру заменит Зарема, если ее бредни будут с таким пиететом читать посетители этого сайта.
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Эном айс
1686582045
Ну, в зад пропусти...
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