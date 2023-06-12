Зарема: «Это самый слабый ЦСКА за последние годы – обидно пропускать их вперед»

Зарема Салихова прокомментировала победу ЦСКА в Fonbet Кубке России.

ЦСКА занял вторе место в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» закончил сезон на третьем месте.

«Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок.

Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии.

Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всe. Суперкубок им не достанется», – сказала Зарема.