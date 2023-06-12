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    • Зарема: «Это самый слабый ЦСКА за последние годы – обидно пропускать их вперед»

    Зарема: «Это самый слабый ЦСКА за последние годы – обидно пропускать их вперед»

    Зарема Салихова прокомментировала победу ЦСКА в Fonbet Кубке России.

    • ЦСКА занял вторе место в этом сезоне РПЛ.
    • «Спартак» закончил сезон на третьем месте.

    «Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и кубок.

    Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии.

    Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всe. Суперкубок им не достанется», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11555

      "supermax" 1 минуту назад

      слабый не слабый, а кубок взяли и второй место заняли

      0
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      Рейтинг: +5329

      Питерский князь 7 минут назад

      Пропускать вперед?
      Даже идя на 2 строчке, вы коням жопу нюхали.
      :)))

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      Рейтинг: +514

      НикКин 18 минут назад

      Я скажу так что это самый слабый сезон был вообще за последние время и самый скандальный

      0
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      Рейтинг: +18980

      ilichkadr 47 минут назад

      Зарема уже спрогнозировала поражение коней в Суперкубке?

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