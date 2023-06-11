Виллиан: «Без проблем пожму руку Соболеву, всех благ ему»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сообщил, что не имеет обид на нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Соболев в мае во время матча показал Виллиану неприличный жест и получил дисквалификацию.

«Абсолютно ничего не имею против Соболева. То, что было, прошло. Он великолепный игрок. Желаю ему всех благ. Этот вопрос закрыт», – сказал бразилец.

«Конфликт с Соболевым закрыт. Мы не общались с ним. Мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло.

Я желаю Саше всего наилучшего и всех благ. При следующей встрече без всяких проблем пожму ему руку», – цитирует Виллиана «Матч ТВ».