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    Виллиан: «Без проблем пожму руку Соболеву, всех благ ему»

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша сообщил, что не имеет обид на нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    • Соболев в мае во время матча показал Виллиану неприличный жест и получил дисквалификацию.

    «Абсолютно ничего не имею против Соболева. То, что было, прошло. Он великолепный игрок. Желаю ему всех благ. Этот вопрос закрыт», – сказал бразилец.

    «Конфликт с Соболевым закрыт. Мы не общались с ним. Мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло.

    Я желаю Саше всего наилучшего и всех благ. При следующей встрече без всяких проблем пожму ему руку», – цитирует Виллиана «Матч ТВ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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