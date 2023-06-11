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    Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после победы в Fonbet Кубке России. Клуб обыграл в суперфинале турнира «Краснодар» по пенальти.

    – Да, мы долго шли, шаг за шагом. Дюжину матчей провели, чтобы ощутить этот кайф. Двигались, тренировались, становились сильнее. Мы заслуженно забрали трофей.

    – Первый сезон в ЦСКА утомительный, тяжелый и сразу трофейный.

    – Других не бывает. Зато какой он интересный и увлекательный! Получили бурю эмоций и в чемпионате, и в кубке. Мы были вместе, у нас есть командный дух, ЦСКА двигается вперед. Победа в Кубке России – это венец всего. Мы сегодня видели очень хороший, эмоциональный матч, со множеством единоборств. Как зрители болели – это кайф. Что сейчас в душе? Очень классное чувство хорошо выполненного действия. Мы от этого получаем грандиозное наслаждение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Not angry fan 27 минут назад

      Да, действительно, классное чувство! Молодцы!

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