Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после победы в Fonbet Кубке России. Клуб обыграл в суперфинале турнира «Краснодар» по пенальти.

– Да, мы долго шли, шаг за шагом. Дюжину матчей провели, чтобы ощутить этот кайф. Двигались, тренировались, становились сильнее. Мы заслуженно забрали трофей.

– Первый сезон в ЦСКА утомительный, тяжелый и сразу трофейный.

– Других не бывает. Зато какой он интересный и увлекательный! Получили бурю эмоций и в чемпионате, и в кубке. Мы были вместе, у нас есть командный дух, ЦСКА двигается вперед. Победа в Кубке России – это венец всего. Мы сегодня видели очень хороший, эмоциональный матч, со множеством единоборств. Как зрители болели – это кайф. Что сейчас в душе? Очень классное чувство хорошо выполненного действия. Мы от этого получаем грандиозное наслаждение.

Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?