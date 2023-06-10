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    • Бабаев рассказал, сколько заработает победитель Суперфинала Fonbet Кубка России

    Бабаев рассказал, сколько заработает победитель Суперфинала Fonbet Кубка России

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл размер призовых для команды, которая выиграет Fonbet Кубок России.

    «Призовые Кубка России – это очень серьезное подспорье для бюджета. Достаточно сказать, что в прошлом ярком финале между «Спартаком» и «Динамо» призовой фонд финала составил 152 миллиона рублей.

    Сегодня победитель финала может рассчитывать на сумму 320-350 миллионов рублей в зависимости от билетной выручки. Мы видим, что доходы выросли колоссально.

    Для любого клуба, в том числе и для ЦСКА, это ощутимая часть бюджета. Особенно это важно для клубов ФНЛ, «Акрон» заработал порядка 40 миллионов. А для них это еще более ощутимая часть бюджета.

    Тем самым, клубы более серьезно подходят к турниру. Раньше практиковали дублирующие составы, сейчас у клубов максимально серьезное отношение. Растeт мотивация, зрелищность и качество турнира», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА и «Краснодар» встретятся в Суперфинале Fonbet Кубка России в воскресенье, 11 июня.
    • Место проведения – «Лужники» (Москва).

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    Источник: «Матч ТВ»

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