Бабаев рассказал, сколько заработает победитель Суперфинала Fonbet Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл размер призовых для команды, которая выиграет Fonbet Кубок России.

«Призовые Кубка России – это очень серьезное подспорье для бюджета. Достаточно сказать, что в прошлом ярком финале между «Спартаком» и «Динамо» призовой фонд финала составил 152 миллиона рублей.

Сегодня победитель финала может рассчитывать на сумму 320-350 миллионов рублей в зависимости от билетной выручки. Мы видим, что доходы выросли колоссально.

Для любого клуба, в том числе и для ЦСКА, это ощутимая часть бюджета. Особенно это важно для клубов ФНЛ, «Акрон» заработал порядка 40 миллионов. А для них это еще более ощутимая часть бюджета.

Тем самым, клубы более серьезно подходят к турниру. Раньше практиковали дублирующие составы, сейчас у клубов максимально серьезное отношение. Растeт мотивация, зрелищность и качество турнира», – сказал Бабаев.