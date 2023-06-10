Канте ведет переговоры с тремя клубами из Саудовской Аравии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте еще не определился с новой командой.

Сообщалось, что 32-летний футболист переходит в «Аль-Иттихад», но Foot Mercato утверждает, что пока идет процесс переговоров.

Помимо «Аль-Иттихада», подписать французского опорника хотят «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».