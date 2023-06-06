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    • Канте получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Канте получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Азии.

    Ему предложили перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Там француз сможет зарабатывать до 100 миллионов евро. В эту сумму войдут доходы от имиджевых и коммерческих прав.

    На 32-летнего футболиста претендуют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

    Канте хочет продлить контракт с «Челси», но пока договоренностей между сторонами нет. Действующее соглашение истекает 30 июня.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    06.06.2023 14:55
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