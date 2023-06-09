Уткин отреагировал на слив новых видео Дзюбы

Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».

Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.