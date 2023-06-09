Уткин отреагировал на слив новых видео Дзюбы

Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

«У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».

Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.

Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».

Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

Главный матч года совсем близко: успейте получить специальный бонус в в 17000₽!