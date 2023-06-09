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    Уткин отреагировал на слив новых видео Дзюбы

    Журналист и блогер Василий Уткин пошутил по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    «У Артема Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя».

    Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Из-за того скандала форвард был исключен из сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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