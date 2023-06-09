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    • Игроку «Спартака» грозит 6-месячная дисквалификация, «Ливерпуль» купил чемпиона мира и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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