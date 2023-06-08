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«Спартак» изучает варианты на замену Промесу

8 июня 2023, 08:30
16

В «Спартаке» допускают, что уголовные дела могут нанести вред карьере Квинси Промеса.

Учитывая возможным проблемы, клуб ищет нового вингера на замену 31-летнему голландцу.

Потенциальный новичок должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом обладать дальнейшей перспективой развития.

«Спартак» рассматривает кандидатов в возрасте от 23 до 28 лет, отдавая предпочтение левоногим футболистам.

  • Промес – фигурант 2 уголовных дел в Нидерландах.
  • Его подозревают в наркоторговле и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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oyabun
1686206833
Патаму ша надо было в прошлом сезоне забирать себе Пиняева и не продавать Глушенкова. А теперь где возьмут техничного и не боящегося идти в обводки атакующего полузащитника?
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Kollljan
1686208958
Зашкварился спатрачок об промеса
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alp
1686210122
31 год староват для ведущего игрока.. это вам не Ибрагимович.. спартаку давно пора было этим озаботится
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Garrincha58
1686212500
заберите Бакаева обратно
Ответить
Дядя Серёжа
1686216581
С ним, без него всё равно искать... и брать
Ответить
zigbert
1686225685
Было бы неплохо найти игрока подобного Промесу. Пока в Спартаке результаты команды во многом зависят от него.
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odessakmv
1686289883
чёс по тюрьмам европы???
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