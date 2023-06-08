«Спартак» изучает варианты на замену Промесу

В «Спартаке» допускают, что уголовные дела могут нанести вред карьере Квинси Промеса.

Учитывая возможным проблемы, клуб ищет нового вингера на замену 31-летнему голландцу.

Потенциальный новичок должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом обладать дальнейшей перспективой развития.

«Спартак» рассматривает кандидатов в возрасте от 23 до 28 лет, отдавая предпочтение левоногим футболистам.