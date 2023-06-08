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    «Спартак» изучает варианты на замену Промесу

    В «Спартаке» допускают, что уголовные дела могут нанести вред карьере Квинси Промеса.

    Учитывая возможным проблемы, клуб ищет нового вингера на замену 31-летнему голландцу.

    Потенциальный новичок должен быть уже состоявшимся игроком, но при этом обладать дальнейшей перспективой развития.

    «Спартак» рассматривает кандидатов в возрасте от 23 до 28 лет, отдавая предпочтение левоногим футболистам.

    • Промес – фигурант 2 уголовных дел в Нидерландах.
    • Его подозревают в наркоторговле и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101662

      zigbert 4 часа назад

      Было бы неплохо найти игрока подобного Промесу. Пока в Спартаке результаты команды во многом зависят от него.

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      Рейтинг: +5918

      Дядя Серёжа 6 часов назад

      С ним, без него всё равно искать... и брать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17667

      Garrincha58 8 часов назад

      заберите Бакаева обратно

      4
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      Рейтинг: +5918

      Дядя Серёжа > Garrincha58 6 часов назад

      И его можно

      1
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      Рейтинг: +11644

      alp 8 часов назад

      31 год староват для ведущего игрока.. это вам не Ибрагимович.. спартаку давно пора было этим озаботится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      6pbIH > alp 7 часов назад

      В нашем чемпе , года 3-4 по пылит ещё Антоха запросто)

      1
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      Рейтинг: +15041

      Алексей З 8 часов назад

      Искать усиление состава надо и с Промесом.
      2-3 хороших игрока не помешают.

      1
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      Рейтинг: +4172

      Kollljan 9 часов назад

      Зашкварился спатрачок об промеса

      4
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      Рейтинг: +20234

      Cleaner 9 часов назад

      Уголовные деле против ИГРОКА СПАРТАКА уже нанесли вред Спартаку.

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      Рейтинг: +33922

      oyabun 9 часов назад

      Патаму ша надо было в прошлом сезоне забирать себе Пиняева и не продавать Глушенкова. А теперь где возьмут техничного и не боящегося идти в обводки атакующего полузащитника?

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      Рейтинг: +1210

      SLADE2019 > oyabun 9 часов назад

      Если бы они сделали подобным образом, значит это были бы не спартаковские специалисты. Кого они там найдут интересно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5918

      Дядя Серёжа > oyabun 6 часов назад

      И этих можно

      0
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Сви ньи сдадут все явки уголовника и наркодилера нидерландскому правосудию и перестанут его укрывать как соучастники. Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20234

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Сви своих не сдают. И почему КАК соучастники? Знают, что уголовные дела возбуждены, знают, что по удару ножом брата Промесу приговор ВЫНЕСЕН, но все равно держат этого гопника в команде.
      Стыдно за такой Спартак...(((

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      Рейтинг: +5918

      Дядя Серёжа > Cleaner 6 часов назад

      хорош б здеть, правлолюбы. Будет юридическая возможность играть - будет играть, не будет - значит не будет. Подышите друг на друга

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      Рейтинг: +20234

      Cleaner > Дядя Серёжа 2 часа назад

      За Вас стыдно, что Вас не смущает наличие такого игрока в Спартаке...(

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      Рейтинг: +2810

      АЛЕКС 58 > Cleaner 2 часа назад

      Ты ожидал другого? Лукойл,а значит Спартак принадлежит гопникам,значит Промес для них свой

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      Рейтинг: +450

      Боцман52 > Cleaner 1 час назад

      Какой приговор вынесен? По удару ножом нужно заплатить компенсацию ( и то адвокат подал апелляцию). Так что ни одного приговора еще не вынесено. А раз так, то на данный момент Промес не виновен.

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      Рейтинг: +22750

      Persona_non_Grata > АЛЕКС 58 1 час назад

      А почему только Лукойл ???...

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