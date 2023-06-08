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Кавазашвили указал на трансферную ошибку «Спартака»

8 июня 2023, 20:34
17

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб ошибся, продав Максима Глушенкова.

«Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.

Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.

Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению.

Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», – сказал Кавазашвили.

  • Прошлым летом «Спартак» продал Глушенкова «Крыльям Советов» за 1,8 млн евро.
  • Через полгода самарцы заработали 2,6 млн евро на трансфере нападающего в «Локо».
  • В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Глушенков Максим Кавазашвили Анзор
Комментарии (17)
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oyabun
1686247936
Правильно говорит. Но Это же Спартак. Он зачем то продает лучшего за последние годы Айртона, отпускает Жиго, продает Глушенкова. Совершенно бессмысленная трансферная политика. И ладно бы вместо них брал хотя бы того же уровня..
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diamondfan
1686249295
Кавазашвили и Джикия как были уБЛЮДКАМИ так и всегда имя будут!
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zigbert
1686249991
А что хорошего показал Глушенков играя за Спартак? Когда он уходил из Спартака никто не возмущался и совсем не талантливее Глушенков Зиньковского.
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eugen-han
1686250178
Глушенков проявляет себя, в начале, а потом просто по тем или иным причинам, но справедливо садится на лавку запасных, так как у него нет стабильности от игры к игре. И по этому думаю, что и в Локомотиве его постигнет та же участь рано или поздно,- это покажет время.
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САДЫЧОК
1686252649
Кавазашвили не адекватный тип ! Зиньковский Лучший , даже несмотря , что играет , не на своем фланге ! Джикия не футболист !
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derrik2000
1686259837
Не согласен. Глушенков в Спартаке то ли периодически "ловил звезду", то ли просто ломался психологически. Он и после Спартака, в КС, тоже лучшим на поле не был. Иногда-да, что называется, ВЫДАВАЛ, но именно иногда. Если повзрослел и сделал нужные выводы, для всего нашего футбола будет очень хорошо.
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alefreddy
1686294719
так бывает в Спартаке ничем себя не проявил как говорят звезду поймал
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