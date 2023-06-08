Кавазашвили указал на трансферную ошибку «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб ошибся, продав Максима Глушенкова.

«Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.

Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.

Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению.

Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», – сказал Кавазашвили.