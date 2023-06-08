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    Кавазашвили указал на трансферную ошибку «Спартака»

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб ошибся, продав Максима Глушенкова.

    «Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.

    Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.

    Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению.

    Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», – сказал Кавазашвили.

    • Прошлым летом «Спартак» продал Глушенкова «Крыльям Советов» за 1,8 млн евро.
    • Через полгода самарцы заработали 2,6 млн евро на трансфере нападающего в «Локо».
    • В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.06.2023 20:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 3 часа назад

      Не согласен.
      Глушенков в Спартаке то ли периодически "ловил звезду", то ли просто ломался психологически. Он и после Спартака, в КС, тоже лучшим на поле не был. Иногда-да, что называется, ВЫДАВАЛ, но именно иногда. Если повзрослел и сделал нужные выводы, для всего нашего футбола будет очень хорошо.

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      Рейтинг: +9809

      САДЫЧОК 5 часов назад

      Кавазашвили не адекватный тип !
      Зиньковский Лучший , даже несмотря , что играет , не на своем фланге !
      Джикия не футболист !

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      Рейтинг: +15052

      Алексей З 6 часов назад

      Глушенков такой же нарцисс , как и Зинковский, возможно чуть по разнообразнее.
      Тедеско он не подходил , поэтому и отпустили.
      Не сильно растроюсь если и Зина уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +585

      eugen-han 6 часов назад

      Глушенков проявляет себя, в начале, а потом просто по тем или иным причинам, но справедливо садится на лавку запасных, так как у него нет стабильности от игры к игре. И по этому думаю, что и в Локомотиве его постигнет та же участь рано или поздно,- это покажет время.

      2
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      Рейтинг: +101671

      zigbert 6 часов назад

      А что хорошего показал Глушенков играя за Спартак? Когда он уходил из Спартака никто не возмущался и совсем не талантливее Глушенков Зиньковского.

      4
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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 > zigbert 3 часа назад

      Ну, может, и талантливее... Не знаю.
      НО талант-то нужно развивать трудом до седьмого, что называется, пота, чтобы этот талант засверкал, а прилежания и трудолюбия, видать, у Глушегкова в Спартаке не было. Да, собственно ЭТИ же слова я также адресую и Зиньковскому.

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      Рейтинг: -123

      diamondfan 6 часов назад

      Кавазашвили и Джикия как были уБЛЮДКАМИ так и всегда имя будут!

      1
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      Рейтинг: +22760

      Persona_non_Grata > diamondfan 6 часов назад

      Тебя кавказцы видимо сильно, жестко и многократно ... )))

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      Рейтинг: +14073

      R_a_i_n > diamondfan 6 часов назад

      diamondfan как был уБЛЮДКОМ так всегда им будет!

      1
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      Рейтинг: +33929

      oyabun 7 часов назад

      Правильно говорит. Но Это же Спартак. Он зачем то продает лучшего за последние годы Айртона, отпускает Жиго, продает Глушенкова. Совершенно бессмысленная трансферная политика. И ладно бы вместо них брал хотя бы того же уровня..

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      Рейтинг: +21573

      derrik2000 > oyabun 3 часа назад

      Не знаю, не знаю... По мне так Айртон-не защитник, а сплошное недоразумение. Именно как ЗАЩИТНИК. Дима Попов, например, когда с похожим заданием играл, намного лучше действовал. А о Жиго писали, что САМ захотел воссоединиться с семьёй, по настоятельному требованию жены, именно во Франции. Так что удержать его при всем желании не получилось бы. Если только симпотную бабцу ему было найти, ну, такую, горячую в постельке, а потом с женой развести.)))Нет, видимо, в команде такого штатного высококлассного специалиста.))

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