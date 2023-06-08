Кавазашвили указал на трансферную ошибку «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб ошибся, продав Максима Глушенкова.
«Летом «Спартаку» надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении.
Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.
Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за «Локомотив», к сожалению.
Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. «Спартак» ошибся, отпустив Максима», – сказал Кавазашвили.
- Прошлым летом «Спартак» продал Глушенкова «Крыльям Советов» за 1,8 млн евро.
- Через полгода самарцы заработали 2,6 млн евро на трансфере нападающего в «Локо».
- В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.
Источник: «РБ Спорт»