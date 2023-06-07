Смолов рассказал, как едва не сел в тюрьму: «Мы договорились»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как мог сесть в тюрьму из-за аварии в Новогорске.

– После чемпионата мира ты попал в аварию в Краснодаре.

– Там была глупость и неосторожность, потому что я отключил все системы безопасности и начал гоняться с другим чуваком ночью. Не вписался в поворот.

– Гонялся прям? По Краснодару?

– Нет, там не было машин. Просто по прямой. От светофора до светофора вставали. И вот, в поворот я не вписался.

– Жалеешь?

– Ну конечно, да.

– Были случаи, когда ты был близок к такой катастрофе не на футбольном поле, а в житейском? Что-то вроде там истории Кокорин – Мамаев.

– У меня была одна авария в Новогорске, достаточно сильная для второго участника. Но там мы договорились о покупке машины. Я ему купил новую машину такую же, и какая-то там денежная компенсация была. Вот так решилось.

Мог ли я за это там сесть в тюрьму? Я не знаю. Наверное, там был перелом ноги, сотрясение какой-то серьезной степени у мужчины. Не знаю, это тяжкие телесные, да?

– Ну, подозреваю, что да.

– Наверное, да, но не знаю в общем, как это с точки зрения закона. Это уголовная ответственность?

Твое предложение поехать в стритрейсинг было сразу отвергнуто накануне.

– Да, мы предлагали поехать покататься, но Федя отказался.

– Недавно, кстати, парень насмерть, он умер уже после, но разбился сильно. Я с ним был в дубле Динамо. Он из Спартака. Он на год меня младше. Саша Каракин. Так что гонки – это не очень.