Смолов назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.
– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в месяц, если не делаешь крупных покупок?
– Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам – это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные – это правильно. Я этого не делаю.
Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц.
– Легко?
– Да.
– Я не верю.
– Почему? Окей, ладно, есть рестораны В Москве... А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно.
– Вино не пьешь?
– Раз в месяц.
– Окей, тогда вопросов нет.
– Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса [осетра-альбиноса]. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей.
– Сколько?
– Мы вчетвером поели на 180 тысяч.
– Да ну нафиг.
– Мы охренели.
– Ну и каких тебе 500 тысяч в месяц хватит?
– Это если без алкоголя, если не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы – нормально, точно хватит.
– Но это месяц жизни в Москве, без поездки в Дубай?
– Да. Понятно. Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно.