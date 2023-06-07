Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

    – Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в месяц, если не делаешь крупных покупок?

    – Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам – это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные – это правильно. Я этого не делаю.

    Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц.

    – Легко?

    – Да.

    – Я не верю.

    – Почему? Окей, ладно, есть рестораны В Москве... А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно.

    – Вино не пьешь?

    – Раз в месяц.

    – Окей, тогда вопросов нет.

    – Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса [осетра-альбиноса]. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей.

    – Сколько?

    – Мы вчетвером поели на 180 тысяч.

    – Да ну нафиг.

    – Мы охренели.

    – Ну и каких тебе 500 тысяч в месяц хватит?

    – Это если без алкоголя, если не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы – нормально, точно хватит.

    – Но это месяц жизни в Москве, без поездки в Дубай?

    – Да. Понятно. Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно.

    Новости по теме
    «Для него «я» было больше, чем команда»: Габулов ответил Смолову
    «Ты подставил команду»: Смолов рассказал о конфликте с Габуловым на ЧМ-2018
    Смолов рассказал, сколько стоят его часы 1
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15036

      Алексей З 2 часа назад

      Зачем такие вопросы в нищей стране ?
      Сейчвас много комплиментов прилетит .
      Зависть и злоба - российские главные черты характера.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20217

      Cleaner > Алексей З 12 секунд назад

      А глупость - главная черта российских футболеров. Иначе бы не было ТАКОГО интервью от Смолова...(

      А Вы, Алексей З, не любите Россию и россиян. Ну да это все давно уже заметили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2683

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Зажралась футбольная посредственность! Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1433

      Taps 3 часа назад

      Твари, а народ на 20-30 тыс. в месяц живёт.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1500

      Болотоход 3 часа назад

      Для зенитовских игрочишек и миллиона будет мало пожрать в кабаке!!!

      Народным баблом их завалили.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 