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Смолов назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц

7 июня 2023, 15:43
3

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в месяц, если не делаешь крупных покупок?

– Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам – это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные – это правильно. Я этого не делаю.

Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц.

– Легко?

– Да.

– Я не верю.

– Почему? Окей, ладно, есть рестораны В Москве... А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно.

– Вино не пьешь?

– Раз в месяц.

– Окей, тогда вопросов нет.

– Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса [осетра-альбиноса]. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей.

– Сколько?

– Мы вчетвером поели на 180 тысяч.

– Да ну нафиг.

– Мы охренели.

– Ну и каких тебе 500 тысяч в месяц хватит?

– Это если без алкоголя, если не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы – нормально, точно хватит.

– Но это месяц жизни в Москве, без поездки в Дубай?

– Да. Понятно. Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно.

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Комментарии (3)
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Taps
1686145336
Твари, а народ на 20-30 тыс. в месяц живёт.
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jek718875
1686160831
Мочить гадов! а я поужинал Дошираком и половину оставил на завтрак
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witalik
1686162986
Лучше бы федюшка без алкоголя просто ПРИБИЛИ. смолов в курсе, что идёт СВО? Там за месяц боёв (где можно быть убитым или остаться инвалидом, не секрет уже) боец получает столько же, сколько ты, падаль, прохавал в ресторане за вечер. Бомбардир, а зачем эти взбросы?
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