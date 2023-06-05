Аршавин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ: это не Акинфеев

При оценке арбитра ошибки (провалы) не в счёт?
Тогда Селихов лучший
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил, кого из вратарей он считает лучшим по итогам сезона РПЛ-2022/23.
«Для меня не было яркого какого‑то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова.
Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провел сильную вторую часть сезона в «Локомотиве».
У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных. Сафонов допускает оплошности, даже пижонство где‑то. Зато может выручать команду», – сказал Аршавин.
- Сафонов в прошедшем сезоне РПЛ пропустил 43 мяча в 27 играх.
- У Акинфеева 27 пропущенных голов в 29 матчах.
- В ворота Лантратова забили 37 раз в 27 встречах в составе «Химок» и «Локомотива».