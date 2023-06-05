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    Аршавин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ: это не Акинфеев

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил, кого из вратарей он считает лучшим по итогам сезона РПЛ-2022/23.

    «Для меня не было яркого какого‑то одного вратаря в этом году. Но я считаю самым сильным голкипером Сафонова.

    Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провел сильную вторую часть сезона в «Локомотиве».

    У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных. Сафонов допускает оплошности, даже пижонство где‑то. Зато может выручать команду», – сказал Аршавин.

    • Сафонов в прошедшем сезоне РПЛ пропустил 43 мяча в 27 играх.
    • У Акинфеева 27 пропущенных голов в 29 матчах.
    • В ворота Лантратова забили 37 раз в 27 встречах в составе «Химок» и «Локомотива».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2023 21:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5903

      Дядя Серёжа 28 минут назад

      При оценке арбитра ошибки (провалы) не в счёт?
      Тогда Селихов лучший

      0
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      Рейтинг: +5368

      PAREVG. 6 часов назад

      Лантратов!!!
      В первой части сезона он тащил Химки, а после паузы - блистал в Локо.
      И ни одного привоза в Локо, в его исполнении я не помню.

      0
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      Рейтинг: +20205

      Cleaner 7 часов назад

      Сафонов надежен через игру. А Акинфеев надежен КАЖДУЮ игру. В этом заключается класс игрока, а не в том, чтобы ИНОГДА брать сложные мячи...

      0
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      Рейтинг: +3094

      BAIv 7 часов назад

      Сафонов мудак , столько напривозил и практически перестал выручать, запуталась как Аршавин в своих бабах и умер как игрок. сдулся Матвей, ноль он а не лучший!

      1
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      Рейтинг: +15019

      Алексей З 8 часов назад

      Бред....

      0
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