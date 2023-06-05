Дзюба: «Доверил бы тренировать «Спартак» Мостовому, а не Слуцкому»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба сделал выбор между Александром Мостовым и Леонидом Слуцким.
– Кому бы доверил тренировать «Спартак» – Александру Мостовому или Леониду Слуцкому?
– Мостовому! Слуцкий не пошел бы работать в «Спартак».
- 12 мая Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию.
- Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», ранее он более 7 лет возглавлял ЦСКА.
- Действующий тренер «Спартака» – Гильермо Абаскаль.
Источник: «РБ Спорт»