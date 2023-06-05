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    • Дзюба: «Доверил бы тренировать «Спартак» Мостовому, а не Слуцкому»

    Дзюба: «Доверил бы тренировать «Спартак» Мостовому, а не Слуцкому»

    Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба сделал выбор между Александром Мостовым и Леонидом Слуцким.

    – Кому бы доверил тренировать «Спартак» – Александру Мостовому или Леониду Слуцкому?

    – Мостовому! Слуцкий не пошел бы работать в «Спартак».

    • 12 мая Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию.
    • Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», ранее он более 7 лет возглавлял ЦСКА.
    • Действующий тренер «Спартака» – Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +853

      k611 1 час назад

      У Слуцкого тренерский опыт есть, а Мостовой только ля-ля тополя...

      0
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 3 часа назад

      Ребята прикалываются , но для Клитора это очередной повод по ржать.
      Дебил , пробу ставить некуда.

      0
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      Рейтинг: +20196

      Cleaner 3 часа назад

      Молодец Дзюба. Предложил кандидатуру Мостового для выхода Спартака в ПЕРВУЮ ЛИГУ!!! Ржу ни могу...)))

      1
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      Рейтинг: +3142

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Это ж сколько надо выпить чтобы предложить Спартаку такое "счастье". Мне столько не выпить.

      0
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      Рейтинг: +5902

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Это вопрос из какой-то юморной передачи

      2
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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Аншлаг да и только...

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