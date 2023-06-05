Дзюба: «Доверил бы тренировать «Спартак» Мостовому, а не Слуцкому»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба сделал выбор между Александром Мостовым и Леонидом Слуцким.

– Кому бы доверил тренировать «Спартак» – Александру Мостовому или Леониду Слуцкому?

– Мостовому! Слуцкий не пошел бы работать в «Спартак».