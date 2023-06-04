Буффон объяснил слезы после вылета из плей-офф Серии В

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему расплакался после вылета команды из плей-офф Серии В за место в Серии А.

«Есть поражения, которые оставляют только чувство потери и глубокого одиночества. А есть поражения, которые оставляют ощущение, что слезы – это семена, которые расцветут в будущем.

Хочу еще раз сказать спасибо невероятным людям Пармы!» – написал Буффон в социальной сети.