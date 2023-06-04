Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Буффон объяснил слезы после вылета из плей-офф Серии В

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему расплакался после вылета команды из плей-офф Серии В за место в Серии А.

    «Есть поражения, которые оставляют только чувство потери и глубокого одиночества. А есть поражения, которые оставляют ощущение, что слезы – это семена, которые расцветут в будущем.

    Хочу еще раз сказать спасибо невероятным людям Пармы!» – написал Буффон в социальной сети.

    • 45-летний Буффон не играл в ответном матче из-за травмы.
    • У него еще год контракта с «Пармой».
    • В этом сезоне Серии В у Буффона 18 матчей (4 сухих).

    Новости по теме
    Буффон заплакал после вылета «Пармы» из плей-офф Серии В
    Буффон назвал лучших действующих вратарей 4
    Кафанов объяснил, почему не взял Буффона в «Рубин» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2023 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5239

      Питерский князь 10 часов назад

      Он дрочил на поле?
      :)))
      Уже не понимают, что несут, со своей ЛГБТ направленостью.
      Или он умом уже пошел? Скажите емв, что семя из другого места идет!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 