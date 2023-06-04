Буффон объяснил слезы после вылета из плей-офф Серии В

Он дрочил на поле?
:)))
Уже не понимают, что несут, со своей ЛГБТ направленостью.
Или он умом уже пошел? Скажите емв, что семя из другого места идет!
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему расплакался после вылета команды из плей-офф Серии В за место в Серии А.
«Есть поражения, которые оставляют только чувство потери и глубокого одиночества. А есть поражения, которые оставляют ощущение, что слезы – это семена, которые расцветут в будущем.
Хочу еще раз сказать спасибо невероятным людям Пармы!» – написал Буффон в социальной сети.
- 45-летний Буффон не играл в ответном матче из-за травмы.
- У него еще год контракта с «Пармой».
- В этом сезоне Серии В у Буффона 18 матчей (4 сухих).