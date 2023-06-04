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  • Губернатор: «Долгие годы в «Крыльях Советов» просто тырили деньги»

Губернатор: «Долгие годы в «Крыльях Советов» просто тырили деньги»

4 июня 2023, 18:08
2

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, высказался о политике «Крыльев Советов».

– Что нужно сделать, чтобы «Крылья» не теряли игроков в каждое трансферное окно?

– Подождите, к нам бы эти игроки просто не попали. Когда пришли молодые Владислав Сарвели, Сергей Пиняев, Антон Зиньковский и Иван Сергеев, в условиях было одно – фиксированная цена выкупа. Агент говорил: либо вы берете их по рыночной цене, либо фиксируете выход. Считаю, что клуб гениально отработал эти годы. Взял за 10 миллионов, продал за 200. Это успех.

У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги, нанимали ветеранов за большие суммы, а отдавали почти бесплатно. У нынешнего финансового менеджмента просто потрясающие успехи, доходы растут каждый год. Очень доволен.

За «Спартак» вчера играли трое самарских: Никита Чернов, Данил Пруцев, Зиньковский. Спасибо им большое. Говорил ребятам: оставайтесь – будете побеждать, уедете – будете проигрывать. Так и случилось, жалко их немного.

Клуб принял правильное решение, вышел на другой уровень, и болельщики хотят большего. Пересматриваются подходы: все новички теперь не имеют планки выкупной цены. Но в предыдущие три года такая стратегия была оправдана, долговой пресс требовал. И агенту, с которым сотрудничали, благодарны, к нему нет претензий. Ребята выросли, пошли дальше, принесли доход.

– Значит ли это, что «Крылья» теперь будут меньше работать с Павлом Андреевым?

– У нас нет ограничений. Мы должны работать с любым агентом и футболистом, если сотрудничество взаимовыгодно. Другая тактика – глупость. Если приходит перспективный мальчишка за бесплатно, и агент настаивает на выкупной планке, возможно, в этом по‑прежнему есть смысл. Но сегодня стратегия клуба – развивать потенциал собственных, а не агентских футболистов.

  • «Крылья» накануне сохранили прописку в РПЛ.
  • Команда в высшем дивизионе с 2021 года.
  • Новый сезон стартует 23 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (2)
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semm
1685893817
Шакалы всюду ищут где бы отщипнуть кусок - а футбол сейчас превратили в харчевню какую то - вот и трутся вокруг люди с липкими, грязными руками!
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SLADE2019
1685951411
Не совсем чел адекватный. Трое бывших самарцев вообще то в Спартаке медали получили. Посмотрим, когда этот губер уйдет, всплывут темные делишки или нет?
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