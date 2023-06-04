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    • Более миллиона пользователей отписались от «ПСЖ» после ухода Месси

    Более миллиона пользователей отписались от «ПСЖ» после ухода Месси

    Накануне «ПСЖ» объявил об уходе нападающего Лионеля Месси. С тех пор от аккаунта клуба в социальной сети отписалось более миллиона человек.

    Это самый большой отток аудитории в истории клуба.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2023 12:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak 18 часов назад

      И подписались на Пари НН

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      Рейтинг: +1294

      mama1991 18 часов назад

      чи ни беда, аль хатаб об стул х@ем бей на сигареты больше в день тратит

      0
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      Рейтинг: +6469

      Enter2006 19 часов назад

      Я бы тоже отписался, но ещё до прихода его в клуб.

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