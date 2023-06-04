Более миллиона пользователей отписались от «ПСЖ» после ухода Месси

Накануне «ПСЖ» объявил об уходе нападающего Лионеля Месси. С тех пор от аккаунта клуба в социальной сети отписалось более миллиона человек.
Это самый большой отток аудитории в истории клуба.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона. Его статистика: 75 матчей, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда. Саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».
Источник: «Бомбардир»