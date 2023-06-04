Изидор рассказал, чем Дзюба помог «Локомотиву»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор доволен, что в команде появился форвард Артем Дзюба.

«Первая часть сезона была сложной, а вторая была сложной лично для меня, потому что из команды ушел мой друг Алексис Бека-Бека. Без него было непривычно, я чувствовал себя одиноко. В зимнее трансферное окно к нам присоединился крутой парень Дзюба, атмосфера в команде стала лучше», – сказал Изидор.