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    Изидор рассказал, чем Дзюба помог «Локомотиву»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор доволен, что в команде появился форвард Артем Дзюба.

    «Первая часть сезона была сложной, а вторая была сложной лично для меня, потому что из команды ушел мой друг Алексис Бека-Бека. Без него было непривычно, я чувствовал себя одиноко. В зимнее трансферное окно к нам присоединился крутой парень Дзюба, атмосфера в команде стала лучше», – сказал Изидор.

    • «Локо» подписал свободного агента Дзюбу в феврале.
    • 34-летний игрок в сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
    • Контракт Дзюбы действует еще год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2023 11:38
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