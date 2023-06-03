Уткин объяснил, почему ЦСКА финишировал выше «Спартака»

Видеоблогер Василий Уткин подвел итог гонки за серебро в РПЛ. Второе место занял ЦСКА, третье – «Спартак».

«ЦСКА сегодня более организованная команда, чем «Спартак». А значит, лучше готова сыграть в конкретном матче, так сказать, выиграть «на заказ». Что лишний раз подтверждается местом в финале Кубка.

Поопытнее и посистемнее «Спартака». Так что ЦСКА выиграл борьбу за второе место вполне логично.

А «Спартак» все же перспективнее. Но это еще надо воплощать, реализовывать, трудиться, в общем. Но это не сейчас», – написал журналист.