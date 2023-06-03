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Уткин объяснил, почему ЦСКА финишировал выше «Спартака»

3 июня 2023, 20:06
10

Видеоблогер Василий Уткин подвел итог гонки за серебро в РПЛ. Второе место занял ЦСКА, третье – «Спартак».

«ЦСКА сегодня более организованная команда, чем «Спартак». А значит, лучше готова сыграть в конкретном матче, так сказать, выиграть «на заказ». Что лишний раз подтверждается местом в финале Кубка.

Поопытнее и посистемнее «Спартака». Так что ЦСКА выиграл борьбу за второе место вполне логично.

А «Спартак» все же перспективнее. Но это еще надо воплощать, реализовывать, трудиться, в общем. Но это не сейчас», – написал журналист.

  • ЦСКА попал в топ-3 впервые за 5 лет.
  • Главный тренер Владимир Федотов взял серебро 2-й сезон подряд.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Уткин Василий
Комментарии (10)
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alefreddy
1685812451
не сейчас а лет через 5 с этим составом
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Беспонтий
1685813223
распласталось жирное пятно и какого цвета непонятно но видимо по запаху скорей всего гов.но
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Marshall1956
1685813241
По каким критериям спартак перспективнее ЦСКА не понятно .Денег мазутных только больше)))
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Bomjipidary
1685820491
**** объяснять.нужен хороший нападающий/пенальтист.1 опорник и селихову посидеть на лавке постыдится. Запал есть, тренер дает заряд, но эти сраные зажравшиеся миллионеры, топчется. Надеюсь про покупку топ нападающего Лукойл не наврал.
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Persona_non_Grata
1685823723
Следующий сезон покажет !!!
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SLADE2019
1685859725
Заключительная игра ЦСКА показала, почему они выше Спартака. Взяли и порвали конкурента, как незабвенный тузик грелку. В исполнении Спартака такой победы не будет (теперешнего). Опять собрали непонятно что, спецы доморощенные.
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