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    Уткин объяснил, почему ЦСКА финишировал выше «Спартака»

    Видеоблогер Василий Уткин подвел итог гонки за серебро в РПЛ. Второе место занял ЦСКА, третье – «Спартак».

    «ЦСКА сегодня более организованная команда, чем «Спартак». А значит, лучше готова сыграть в конкретном матче, так сказать, выиграть «на заказ». Что лишний раз подтверждается местом в финале Кубка.

    Поопытнее и посистемнее «Спартака». Так что ЦСКА выиграл борьбу за второе место вполне логично.

    А «Спартак» все же перспективнее. Но это еще надо воплощать, реализовывать, трудиться, в общем. Но это не сейчас», – написал журналист.

    • ЦСКА попал в топ-3 впервые за 5 лет.
    • Главный тренер Владимир Федотов взял серебро 2-й сезон подряд.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    03.06.2023 20:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22659

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Следующий сезон покажет !!!

      0
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      Рейтинг: +70

      Bomjipidary 2 часа назад

      **** объяснять.нужен хороший нападающий/пенальтист.1 опорник и селихову посидеть на лавке постыдится. Запал есть, тренер дает заряд, но эти сраные зажравшиеся миллионеры, топчется. Надеюсь про покупку топ нападающего Лукойл не наврал.

      1
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      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 2 часа назад

      Что хотел сказать не понятно, но вывод сделал такой, что Спартак когда то станет чемпионом, но только не с этим составом, а возможно и не с этим тренером

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Marshall1956 4 часа назад

      По каким критериям спартак перспективнее ЦСКА не понятно .Денег мазутных только больше)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8587

      Беспонтий 4 часа назад

      распласталось жирное пятно
      и какого цвета непонятно
      но
      видимо по запаху
      скорей всего гов.но

      4
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      Рейтинг: +22659

      Persona_non_Grata > Беспонтий 1 час назад

      Своих узнаешь по запаху и форме ! (((

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      Рейтинг: +20145

      Cleaner 4 часа назад

      И в каком это, интересно, месте Спартак ПЕРСПЕКТИВНЕЕ? В паху Соболева???

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      Рейтинг: +20145

      Cleaner 4 часа назад

      Уткин прокрякал, почему ЦСКА финишировал выше «Спартака»...)))

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      Рейтинг: +2542

      alefreddy 4 часа назад

      не сейчас а лет через 5 с этим составом

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