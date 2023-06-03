Месси подтвердил свой уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что покидает французский клуб.

«Я был счастлив представлять «ПСЖ». Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами.

Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже», – сказал 35-летний аргентинец.