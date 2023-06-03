Месси подтвердил свой уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что покидает французский клуб.
«Я был счастлив представлять «ПСЖ». Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами.
Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже», – сказал 35-летний аргентинец.
- Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона.
- Его статистика: 74 матча, 32 гола, 35 ассистов.
- Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда.
- По разным данным, саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
- В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».
Источник: Le10sport