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    Месси подтвердил свой уход из «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что покидает французский клуб.

    «Я был счастлив представлять «ПСЖ». Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами.

    Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже», – сказал 35-летний аргентинец.

    • Месси провел в «ПСЖ» 2 сезона.
    • Его статистика: 74 матча, 32 гола, 35 ассистов.
    • Ожидается, что на следующей неделе «Аль-Хиляль» объявит о подписании форварда.
    • По разным данным, саудовский клуб готов платить ему от 400 до 600 млн евро в год.
    • В трансфере Лео также заинтересованы «Барселона» и «Интер Майами».

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    Источник: Le10sport

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    03.06.2023 16:57
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